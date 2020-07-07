***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.07.2020 16:53
***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
AB InBev Harmony Ltd. 30.680.486,18 TRY 12,06
S. Kamil Yazıcı 10.893.250,33 TRY 4,28
Tülay Aksoy 7.365.763,09 TRY 2,90
Tuncay Özilhan 7.167.277,89 TRY 2,82
Armağan Özgörkey TRY 0,73
Diğer 194.528.389,11 TRY 76,48
TOPLAM 254.370.782,00 TRY 100,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856061
BIST
18:05119.339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 853,61
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.745
En Düşük
117.075
18:056,8604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 6,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8689
En Düşük
6,8520
18:057,7555
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0109
|Açılış
|: 7,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
18:05395,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,77
|Açılış
|: 395,52
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
396,50
En Düşük
391,61
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|758,00
|58.044.828
|% 10,00
|
|IZFAS
|2,64
|1.762.360
|% 10,00
|
|PKENT
|208,10
|6.397.901
|% 9,99
|
|SNPAM
|10,69
|8.992.058
|% 9,98
|
|ALGYO
|17,86
|122.713.359
|% 9,98
|
|SKTAS
|3,07
|86.479.090
|% -9,97
|
|BJKAS
|3,23
|237.745.083
|% -9,78
|
|KRDMA
|4,20
|19.624.484
|% -7,69
|
|AYCES
|38,00
|155.929
|% -7,32
|
|UFUK
|5,41
|67.808
|% -6,72
|
|EKGYO
|2,24
|4.349.304.435
|% 4,67
|
|SISE
|6,49
|2.247.269.242
|% 8,71
|
|PETKM
|4,42
|1.803.688.415
|% 4,25
|
|ODAS
|2,86
|1.609.788.474
|% 0,70
|
|GARAN
|8,32
|1.545.989.550
|% -0,60
|
|EKGYO
|2,24
|4.349.304.435
|% 4,67
|
|ODAS
|2,86
|1.609.788.474
|% 0,70
|
|PETKM
|4,42
|1.803.688.415
|% 4,25
|
|IHLGM
|1,88
|746.852.973
|% 2,17
|
|SISE
|6,49
|2.247.269.242
|% 8,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5981
|8,6412
|% 0,62
|
|Frank
|7,2534
|7,2971
|% 0,01
|
|Riyal
|1,8227
|1,8318
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|9,75
|
|Altın Gr.
|396
|396
|2,07
|
|Cumhuriyet
|2.563
|2.584
|13,20
|
|Tam
|2.638
|2.652
|13,50
|
|Yarım
|1.282
|1.297
|6,70
|
|Çeyrek
|641
|649
|3,30
|
|Gümüş.Ons
|18,29
|18,32
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|4,04
|4,04
|0,01
|
|B. Petrol
|43,14
|43,14
|0,04
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59ORGE
Yüzde 9.91 oranında artışla 7.54 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 063, 248 adet işlem
-
17:58PEKGY
Yüzde 6.15 oranında artışla 9.66 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 040, 308 adet işlem
-
17:57ADEL
Yüzde 7.81 oranında artışla 17.54 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 281, 357 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, PGSUS, THYAO
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1080, 04 artarak (% 0.99 ) 110, 524