***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)AB InBev Harmony Ltd. 30.680.486,18 TRY 12,06S. Kamil Yazıcı 10.893.250,33 TRY 4,28Tülay Aksoy 7.365.763,09 TRY 2,90Tuncay Özilhan 7.167.277,89 TRY 2,82Armağan Özgörkey TRY 0,73Diğer 194.528.389,11 TRY 76,48TOPLAM 254.370.782,00 TRY 100,00http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856061BIST