***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviTUNCAY ÖZİLHAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 28.06.2000 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı. Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı / Üyeliği. Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği 0 A Bağımsız Üye DeğilGALYA FANİ MOLİNAS Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 15.04.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili The Coca-Cola Company'de Global Strategy & Insights. Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği 0 B Bağımsız Üye DeğilMEHMET HURŞİT ZORLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 17.05.2004 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. İcra Başkanı. Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği. Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği 0 A Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi / ÜyeTALİP ALTUĞ AKSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 10.04.2017 İcrada Görevli Değil AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği. Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği. Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği 0 A Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi / ÜyeKAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 10.04.2017 İcrada Görevli Değil AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği. Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği. Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği 0 A Bağımsız Üye DeğilMEHMET CEM KOZLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 28.06.2000 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Coca-Cola İçecek, AG Anadolu Grubu Holding, Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş., Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışmanlık A.Ş., Pegasus Hava Yolları, Arçelik, Şişecam, Viyana merkezli DO&CO Aktiengesellschaft ve Global İlişkiler Forumu Yönetim Kurulu Üyeliği, Global İlişkiler Forumu'nun Yönetim Kurulu Başkanlığı 0 A Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi / ÜyeAHMET BOYACIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 11.11.2005 İcrada Görevli Değil Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği. Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği 0 A Bağımsız Üye DeğilKAMİL ÖMER BOZER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 13.04.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Tüpraş, Arçelik, Boyner Perakendecilik ve Söktaş şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Adel, McDonald?s ve Kamil Yazıcı Yönetim Danışmanlık şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği 0 A Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi / ÜyeİZZET KARACA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Endüstri Mühendisi 13.04.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi - Sütaş, Enfaş, Tarfaş, Anadolu Grubu şirketleri 0 Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839412 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi / BaşkanALİ GALİP YORGANCIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 13.04.2018 İcrada Görevli Değil AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği 0 Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839412 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi / BaşkanUĞUR BAYAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 13.04.2018 İcrada Görevli Değil WWF Türkiye (World Wildlife Foundation), Doğal Hayatı Koruma Vakfı?nın Yönetim Kurulu Başkanlığı, Anadolu Holding Yönetim Kurulu üyesi, Anadolu Efes Yönetim Kurulu üyeliği, Tekfen Teknoloji Yatırım ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliği ve San Diego merkezli SAMUMED Bioteknoloji Şirketi?nin Yönetim Kurulu Üyeliği 0 Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839412 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi / BaşkanTAYFUN BAYAZIT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 13.04.2018 İcrada Görevli Değil Marsh McLennan Türkiye, Taaleri Portföy, MB (Mediobanca) Advisory Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri ve Primist Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı, Marsh (Italy) S.p.A. ve Bereket Enerji Yönetim Kurulu Üyesi, Medical Park MLP Sağlık Hizmetleri AŞ ve Boyner Perakende Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 0 Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839412 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi / ÜyeYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerBURAK BAŞARIR Genel Müdür İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Mali İşler Direktörü, Türkiye Bölge BaşkanıANDRIY AVRAMENKO Mali İşler Direktörü Üst Düzey YöneticiALİ HÜROĞLU Tedarik Zinciri Direktörü Makine MühendisiEBRU ÖZGEN İnsan Kaynakları Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Türkiye Finans DirektörüRÜŞTÜ ERTUĞRUL ONUR Hukuk Baş Müşaviri AvukatNAZİK MELTEM METİN Strateji ve İş Geliştirme Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek ProfesyoneliAHMET ÖZTÜRK İç Denetim Direktörü EkonomistTUGAY KESKİN Operasyonlar Direktörü Filozof / Tarih Bilimci / Siyaset Bilimci Ticari Mükemmellik Direktörü / Türkiye ve Orta Doğu Bölge Direktörü / CCI Türkiye Genel MüdürüLEYLA DELİÇ Bilgi Teknolojileri Direktörü Elektrik MühendisiSERVET YILDIRIM Kurumsal İlişkiler Direktörü EkonomistKEREM KERİMOĞLU Tedarik Zinciri Direktörü Makine Mühendisi Türkmenistan Ülke Genel Müdürü / Irak Ülke Genel Müdürü / Tedarik Zinciri Geliştirme Direktörühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880319BIST