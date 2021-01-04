***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.01.2021 11:45
***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
BURAK BAŞARIR Genel Müdür İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Mali İşler Direktörü, Türkiye Bölge Başkanı
ANDRIY AVRAMENKO Mali İşler Direktörü Üst Düzey Yönetici
EBRU ÖZGEN İnsan Kaynakları Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Türkiye Finans Direktörü
RÜŞTÜ ERTUĞRUL ONUR Hukuk Baş Müşaviri Avukat
NAZİK MELTEM METİN Strateji ve İş Geliştirme Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
AHMET ÖZTÜRK İç Denetim Direktörü Ekonomist
TUGAY KESKİN Operasyonlar Direktörü Filozof / Tarih Bilimci / Siyaset Bilimci Ticari Mükemmellik Direktörü / Türkiye ve Orta Doğu Bölge Direktörü / CCI Türkiye Genel Müdürü
LEYLA DELİÇ Bilgi Teknolojileri Direktörü Elektrik Mühendisi
SERVET YILDIRIM Kurumsal İlişkiler Direktörü Ekonomist
KEREM KERİMOĞLU Tedarik Zinciri Direktörü Makine Mühendisi Türkmenistan Ülke Genel Müdürü / Irak Ülke Genel Müdürü / Tedarik Zinciri Geliştirme Direktörü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896588
BIST
13:001.498
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 21,28
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.498
En Düşük
1.479
13:007,3569
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -0,0730
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4426
En Düşük
7,3404
13:009,0511
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0236
|Açılış
|: 9,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1380
En Düşük
9,0005
13:00456,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 3,69
|Açılış
|: 456,67
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
459,61
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler13:00
|NIBAS
|57,20
|19.079.103
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|287.518
|% 10,00
|
|MAALT
|122,20
|12.832.655
|% 9,99
|
|PSDTC
|21,68
|9.918.787
|% 9,99
|
|PSDTC
|21,68
|9.918.787
|% 9,99
|
|ADEL
|31,46
|91.900.005
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,12
|567.759
|% -9,83
|
|ARZUM
|23,12
|276.142.754
|% -6,09
|
|VKING
|8,50
|7.773.995
|% -5,56
|
|KARTN
|90,45
|41.393.865
|% -5,34
|
|KOZAL
|106,30
|955.485.992
|% 9,93
|
|GUBRF
|83,30
|951.104.043
|% -3,20
|
|SISE
|7,44
|737.997.706
|% 1,78
|
|GARAN
|10,46
|682.943.594
|% 0,87
|
|KOZAA
|16,83
|668.350.896
|% 8,65
|
|SKBNK
|1,55
|444.885.899
|% 2,65
|
|EKGYO
|2,20
|536.668.380
|% 2,80
|
|YKBNK
|3,14
|519.152.836
|% 1,95
|
|TSKB
|1,81
|301.356.237
|% 1,69
|
|KARSN
|3,48
|423.859.003
|% 7,08
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3516
|7,3569
|% -0,98
|
|Euro
|9,0406
|9,0511
|% -0,26
|
|Sterlin
|10,0162
|10,0664
|% -1,10
|
|Frank
|8,3203
|8,3704
|% -0,44
|
|Riyal
|1,9532
|1,9629
|% -1,08
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.933
|36,40
|
|Altın Gr.
|457
|457
|3,69
|
|Cumhuriyet
|3.031
|3.076
|27,00
|
|Tam
|3.017
|3.093
|26,75
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|12,94
|
|Çeyrek
|731
|748
|6,47
|
|Gümüş.Ons
|27,31
|27,35
|1,00
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,15
|
|B. Petrol
|52,41
|52,41
|0,61
|