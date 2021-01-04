Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

04.01.2021 11:45



***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
BURAK BAŞARIR Genel Müdür İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Mali İşler Direktörü, Türkiye Bölge Başkanı
ANDRIY AVRAMENKO Mali İşler Direktörü Üst Düzey Yönetici
EBRU ÖZGEN İnsan Kaynakları Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Türkiye Finans Direktörü
RÜŞTÜ ERTUĞRUL ONUR Hukuk Baş Müşaviri Avukat
NAZİK MELTEM METİN Strateji ve İş Geliştirme Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
AHMET ÖZTÜRK İç Denetim Direktörü Ekonomist
TUGAY KESKİN Operasyonlar Direktörü Filozof / Tarih Bilimci / Siyaset Bilimci Ticari Mükemmellik Direktörü / Türkiye ve Orta Doğu Bölge Direktörü / CCI Türkiye Genel Müdürü
LEYLA DELİÇ Bilgi Teknolojileri Direktörü Elektrik Mühendisi
SERVET YILDIRIM Kurumsal İlişkiler Direktörü Ekonomist
KEREM KERİMOĞLU Tedarik Zinciri Direktörü Makine Mühendisi Türkmenistan Ülke Genel Müdürü / Irak Ülke Genel Müdürü / Tedarik Zinciri Geliştirme Direktörü




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896588


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:001.498
Değişim :  1,44% |  21,28
Açılış :  1.482  
Önceki Kapanış :  1.477  
En Yüksek
1.498 En Düşük
1.479
BIST En Aktif Hisseler13:00
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
NIBAS 57,20 19.079.103 % 10,00  
UFUK 14,74 287.518 % 10,00  
MAALT 122,20 12.832.655 % 9,99  
PSDTC 21,68 9.918.787 % 9,99  
PSDTC 21,68 9.918.787 % 9,99  
daha fazla
13:00 Alış Satış %  
Dolar 7,3516 7,3569 % -0,98  
Euro 9,0406 9,0511 % -0,26  
Sterlin 10,0162 10,0664 % -1,10  
Frank 8,3203 8,3704 % -0,44  
Riyal 1,9532 1,9629 % -1,08  
daha fazla
13:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.932 1.933 36,40  
Altın Gr. 457 457 3,69  
Cumhuriyet 3.031 3.076 27,00  
Tam 3.017 3.093 26,75  
Yarım 1.458 1.496 12,94  
Çeyrek 731 748 6,47  
Gümüş.Ons 27,31 27,35 1,00  
Gümüş Gr. 6,44 6,45 0,15  
B. Petrol 52,41 52,41 0,61  
Seans Raporu 13:00
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru