***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.03.2021 09:07
***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Çiçek Uşaklıgil Özgüneş Yatırımcı İlişkileri ve Hazine Direktörü 01.01.2020 (216)5284000 cicek.ozgunes@cci.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 203839 / 701482
Doruk Sazer Yatırımcı İlişkileri Müdürü 08.02.2021 (216)5284276 doruk.sazer@cci.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı 201336 / 301018
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919855
BIST
10:251.297
En Yüksek
|Değişim
|: -5,97%
|| -82,30
|Açılış
|: 1.336
|
|Önceki Kapanış
|: 1.379
|
1.336
En Düşük
1.297
10:257,8123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0304
|Açılış
|: 7,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
7,9528
En Düşük
7,7363
10:259,3907
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 0,1316
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8400
|
9,5275
En Düşük
9,2407
10:25434,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,10
|Açılış
|: 434,27
|
|Önceki Kapanış
|: 434,17
|
444,42
En Düşük
432,72
BIST En Aktif Hisseler10:25
|TRILC
|34,44
|10.472.274
|% 9,96
|
|UMPAS
|1,82
|49.002
|% 9,64
|
|TOASO
|31,34
|1.608.118
|% 1,69
|
|YBTAS
|14.997,90
|29.996
|% 1,30
|
|AKCNS
|16,85
|28.342
|% 1,08
|
|ISBIR
|6.480,00
|1.360.800
|% -10,00
|
|INTEM
|37,26
|118.636
|% -10,00
|
|OZRDN
|8,10
|161.295
|% -10,00
|
|PAMEL
|24,30
|130.418
|% -10,00
|
|ISGSY
|15,58
|203.241
|% -9,99
|
|AKBNK
|4,80
|36.188.496
|% -9,94
|
|GARAN
|7,19
|22.220.206
|% -9,90
|
|PETKM
|5,01
|12.260.923
|% -8,07
|
|EREGL
|13,60
|11.906.582
|% -7,55
|
|FROTO
|195,00
|11.604.645
|% -5,16
|
|AKBNK
|4,80
|36.188.496
|% -9,94
|
|YKBNK
|2,20
|8.084.404
|% -7,95
|
|GARAN
|7,19
|22.220.206
|% -9,90
|
|TSKB
|1,40
|4.214.036
|% -4,76
|
|EKGYO
|1,78
|4.839.058
|% -5,82
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7971
|7,8123
|% 0,39
|
|Euro
|9,3413
|9,3907
|% 1,42
|
|Sterlin
|10,7060
|10,7597
|% -0,26
|
|Frank
|8,3563
|8,4067
|% -0,24
|
|Riyal
|2,0615
|2,0718
|% -0,14
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.740
|0,42
|
|Altın Gr.
|436
|436
|1,67
|
|Cumhuriyet
|2.892
|2.935
|119,00
|
|Tam
|2.879
|2.953
|121,41
|
|Yarım
|1.391
|1.429
|58,73
|
|Çeyrek
|698
|714
|29,37
|
|Gümüş.Ons
|25,66
|25,69
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,00
|
|B. Petrol
|63,81
|63,81
|-0,81
|