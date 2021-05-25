***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoÇiçek Uşaklıgil Özgüneş Yatırımcı İlişkileri ve Hazine Direktörü 01.01.2020 (216)5284000 cicek.ozgunes@cci.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 203839 / 701482Doruk Sazer Yatırımcı İlişkileri Müdürü 08.02.2021 (216)5284276 doruk.sazer@cci.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı 201336 / 301018Neslihan Topaç Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 17.05.2021 (216)5284309 neslihan.topac@cci.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 207597http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937791BIST