***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiCoca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş. Coca-Cola. Mahmudiye ve Doğadan ürünlerinin satış ve dağıtımı 2.998.566,01 2.997.582,67 TRY 99,97 Bağlı ortaklıkMahmudiye Kaynak Suyu Ltd. Şti. Kaynak suyu dolumu 18.500.000,00 18.500.000,00 TRY 100,00 Bağlı ortaklıkJ.V. Coca-Cola Almaty Bottlers Limited Liability Partnership Coca-Cola ürünlerinin üretimi, dağıtımı ve satışı 33.445.000,00 33.445.000,00 USD 100,00 Bağlı ortaklıkAzerbaijan Coca-Cola Bottlers Limited L.L.C. Coca-Cola ürünlerinin üretimi, dağıtımı ve satışı 28.050.000,00 28.014.900,00 USD 99,87 Bağlı ortaklıkCoca-Cola Bishkek Bottlers Closed Joint Stock Company Coca-Cola ürünlerinin üretimi, dağıtımı ve satışı 26.261.000,00 26.261.000,00 USD 100,00 Bağlı ortaklıkCCI International Holland B.V. Holding şirketi 129.022.192,4 129.022.192,4 EUR 100,00 Bağlı ortaklıkThe Coca-Cola Bottlling Company of Jordan Ltd. Coca-Cola ürünlerinin üretimi, dağıtımı ve satışı 93.500.000,00 84.150.000,00 USD 90,00 Bağlı ortaklıkTurkmenistan Coca-Cola Bottlers Coca-Cola ürünlerinin üretimi, dağıtımı ve satışı 17.711.000,00 10.538.188,00 USD 59,50 Bağlı ortaklıkSardkar for Beverage Industry/Ltd Coca-Cola ürünlerinin üretimi, dağıtımı ve satışı 31.000.000,00 31.000.000,00 USD 100,00 Bağlı ortaklıkWaha Beverages B.V. Holding şirketi 134.123.723,00 107.338.976,00 EUR 80,03 Bağlı ortaklıkCoca-Cola Beverages Tajikistan L.L.C. Coca-Cola ürünlerinin dağıtımı ve satışı 37542400 37542400 USD 100,00 Bağlı ortaklıkAl Waha for Soft Drinks, Juices, Mineral Water, Plastics and Plastic Caps Production L.L.C. Coca-Cola ürünlerinin üretimi, dağıtımı ve satışı 11.672.000.000,00 9.341.080.756,00 IDR 80,03 Bağlı ortaklıkCoca-Cola Beverages Pakistan Ltd. Coca-Cola ürünlerinin üretimi, dağıtımı ve satışı 27.072.787.450,00 13.446.545.270,00 PKR 49,67 Bağlı ortaklıkSyrian Soft Drink Sales and Distribution L.L.C. Coca-Cola ürünlerinin dağıtımı ve satışı 38.980.000,00 19.490.000,00 USD 50,00 Müşterek yönetime tabi teşebbüshttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961990BIST