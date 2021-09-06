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***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

06.09.2021 16:08



***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş. Coca-Cola. Mahmudiye ve Doğadan ürünlerinin satış ve dağıtımı 2.998.566,01 2.997.582,67 TRY 99,97 Bağlı ortaklık
Mahmudiye Kaynak Suyu Ltd. Şti. Kaynak suyu dolumu 18.500.000,00 18.500.000,00 TRY 100,00 Bağlı ortaklık
J.V. Coca-Cola Almaty Bottlers Limited Liability Partnership Coca-Cola ürünlerinin üretimi, dağıtımı ve satışı 33.445.000,00 33.445.000,00 USD 100,00 Bağlı ortaklık
Azerbaijan Coca-Cola Bottlers Limited L.L.C. Coca-Cola ürünlerinin üretimi, dağıtımı ve satışı 28.050.000,00 28.014.900,00 USD 99,87 Bağlı ortaklık
Coca-Cola Bishkek Bottlers Closed Joint Stock Company Coca-Cola ürünlerinin üretimi, dağıtımı ve satışı 26.261.000,00 26.261.000,00 USD 100,00 Bağlı ortaklık
CCI International Holland B.V. Holding şirketi 129.022.192,4 129.022.192,4 EUR 100,00 Bağlı ortaklık
The Coca-Cola Bottlling Company of Jordan Ltd. Coca-Cola ürünlerinin üretimi, dağıtımı ve satışı 93.500.000,00 84.150.000,00 USD 90,00 Bağlı ortaklık
Turkmenistan Coca-Cola Bottlers Coca-Cola ürünlerinin üretimi, dağıtımı ve satışı 17.711.000,00 10.538.188,00 USD 59,50 Bağlı ortaklık
Sardkar for Beverage Industry/Ltd Coca-Cola ürünlerinin üretimi, dağıtımı ve satışı 31.000.000,00 31.000.000,00 USD 100,00 Bağlı ortaklık
Waha Beverages B.V. Holding şirketi 134.123.723,00 107.338.976,00 EUR 80,03 Bağlı ortaklık
Coca-Cola Beverages Tajikistan L.L.C. Coca-Cola ürünlerinin dağıtımı ve satışı 37542400 37542400 USD 100,00 Bağlı ortaklık
Al Waha for Soft Drinks, Juices, Mineral Water, Plastics and Plastic Caps Production L.L.C. Coca-Cola ürünlerinin üretimi, dağıtımı ve satışı 11.672.000.000,00 9.341.080.756,00 IDR 80,03 Bağlı ortaklık
Coca-Cola Beverages Pakistan Ltd. Coca-Cola ürünlerinin üretimi, dağıtımı ve satışı 27.072.787.450,00 13.446.545.270,00 PKR 49,67 Bağlı ortaklık
Syrian Soft Drink Sales and Distribution L.L.C. Coca-Cola ürünlerinin dağıtımı ve satışı 38.980.000,00 19.490.000,00 USD 50,00 Müşterek yönetime tabi teşebbüs




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961990


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ORCAY 14,33 158.807.996 % 9,98  
YEOTK 32,20 72.877.069 % 9,97  
KTSKR 87,35 42.620.687 % 9,94  
OYLUM 5,54 31.186.810 % 9,92  
PENTA 101,00 9.784.169 % 9,90  
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Sterlin 11,6587 11,7172 % 0,37  
Frank 9,1770 9,2323 % 0,44  
Riyal 2,2474 2,2587 % -0,06  
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Altın Ons 1.797 1.797 8,04  
Altın Gr. 489 489 2,60  
Cumhuriyet 3.240 3.289 20,00  
Tam 3.225 3.306 19,53  
Yarım 1.559 1.599 9,44  
Çeyrek 782 800 4,72  
Gümüş.Ons 24,21 24,24 0,29  
Gümüş Gr. 6,59 6,60 0,08  
B. Petrol 73,10 73,10 0,50  
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