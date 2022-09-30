***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerBURAK BAŞARIR Genel Müdür İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Mali İşler Direktörü, Türkiye Bölge BaşkanıANDRIY AVRAMENKO Mali İşler Direktörü Üst Düzey YöneticiEBRU ÖZGEN İnsan Kaynakları Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Türkiye Finans DirektörüRÜŞTÜ ERTUĞRUL ONUR Hukuk Baş Müşaviri AvukatAHMET ÖZTÜRK İç Denetim Direktörü EkonomistTUGAY KESKİN Operasyonlar Direktörü Filozof / Tarih Bilimci / Siyaset Bilimci Ticari Mükemmellik Direktörü / Türkiye ve Orta Doğu Bölge Direktörü / CCI Türkiye Genel MüdürüDÜRDANE ASLI KAMİLOĞLU Bilgi Teknolojileri Direktörü Bilgisayar Mühendisi Ticari Dijital Teknolojiler DirektörüSERVET YILDIRIM Kurumsal İlişkiler Direktörü EkonomistKEREM KERİMOĞLU Tedarik Zinciri Direktörü Makine Mühendisi Türkmenistan Ülke Genel Müdürü / Irak Ülke Genel Müdürü / Tedarik Zinciri Geliştirme DirektörüATİLLA DEMİR YERLİKAYA Strateji, Planlama ve İş Geliştirme Direktörü Ekonomist Kurumsal İlişkiler ve Sürdürülebilirlik Direktörü DEİK Türkiye-Belçika İş Konseyi Başkanı ve TÜSİAD Perakende Çalışma Grubu Eş Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066333BIST