***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
30.09.2022 15:23
***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
BURAK BAŞARIR Genel Müdür İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Mali İşler Direktörü, Türkiye Bölge Başkanı
ANDRIY AVRAMENKO Mali İşler Direktörü Üst Düzey Yönetici
EBRU ÖZGEN İnsan Kaynakları Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Türkiye Finans Direktörü
RÜŞTÜ ERTUĞRUL ONUR Hukuk Baş Müşaviri Avukat
AHMET ÖZTÜRK İç Denetim Direktörü Ekonomist
TUGAY KESKİN Operasyonlar Direktörü Filozof / Tarih Bilimci / Siyaset Bilimci Ticari Mükemmellik Direktörü / Türkiye ve Orta Doğu Bölge Direktörü / CCI Türkiye Genel Müdürü
DÜRDANE ASLI KAMİLOĞLU Bilgi Teknolojileri Direktörü Bilgisayar Mühendisi Ticari Dijital Teknolojiler Direktörü
SERVET YILDIRIM Kurumsal İlişkiler Direktörü Ekonomist
KEREM KERİMOĞLU Tedarik Zinciri Direktörü Makine Mühendisi Türkmenistan Ülke Genel Müdürü / Irak Ülke Genel Müdürü / Tedarik Zinciri Geliştirme Direktörü
ATİLLA DEMİR YERLİKAYA Strateji, Planlama ve İş Geliştirme Direktörü Ekonomist Kurumsal İlişkiler ve Sürdürülebilirlik Direktörü DEİK Türkiye-Belçika İş Konseyi Başkanı ve TÜSİAD Perakende Çalışma Grubu Eş Başkanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066333
BIST
15:513.175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 28,54
|Açılış
|: 3.151
|
|Önceki Kapanış
|: 3.147
|
3.180
En Düşük
3.130
15:5118,5475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0417
|Açılış
|: 18,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5200
|
18,5668
En Düşük
18,4676
15:5118,0943
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0631
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,2931
En Düşük
18,0626
15:51993,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 5,38
|Açılış
|: 993,31
|
|Önceki Kapanış
|: 987,93
|
998,55
En Düşük
987,42
BIST En Aktif Hisseler15:51
|BFREN
|1.529,40
|49.580.055
|% 10,00
|
|UZERB
|46,94
|1.423.221
|% 9,98
|
|EKIZ
|14,45
|1.818.997
|% 9,97
|
|ARASE
|144,60
|98.699.347
|% 9,96
|
|ZOREN
|3,57
|475.426.541
|% 9,85
|
|CASA
|118,70
|787.337
|% -9,94
|
|ISGYO
|6,14
|2.356.474.833
|% -7,67
|
|PENTA
|387,90
|20.495.385
|% -5,27
|
|ELITE
|25,58
|28.903.173
|% -5,19
|
|ORMA
|35,14
|117.137
|% -4,35
|
|ISGYO
|6,14
|2.356.474.833
|% -7,67
|
|THYAO
|69,25
|2.256.397.553
|% 0,95
|
|SASA
|69,25
|1.903.219.158
|% 5,16
|
|ALARK
|56,85
|1.479.890.804
|% 0,98
|
|ASELS
|29,54
|1.462.501.019
|% -1,20
|
|ISGYO
|6,14
|2.356.474.833
|% -7,67
|
|EKGYO
|3,88
|1.175.762.141
|% 1,57
|
|ODAS
|6,19
|1.032.498.341
|% 4,21
|
|TSKB
|2,44
|407.337.118
|% -2,79
|
|YKBNK
|7,14
|980.713.930
|% 1,56
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5257
|18,5475
|% 0,23
|
|Euro
|18,0808
|18,0943
|% -0,35
|
|Sterlin
|20,4878
|20,5906
|% -0,10
|
|Frank
|18,8590
|18,9727
|% -0,17
|
|Riyal
|4,9197
|4,9443
|% 0,23
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.665
|1.665
|4,56
|
|Altın Gr.
|993
|993
|5,56
|
|Cumhuriyet
|6.641
|6.742
|62,00
|
|Tam
|6.690
|6.761
|29,00
|
|Yarım
|3.255
|3.305
|14,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.652
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,90
|18,93
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,27
|11,29
|0,06
|
|B. Petrol
|86,33
|86,33
|-0,85
|