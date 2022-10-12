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***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

12.10.2022 12:25
***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş. Coca-Cola. Mahmudiye ve Doğadan ürünlerinin satış ve dağıtımı 2.998.566,01 2.997.582,67 TRY 99,97 Bağlı ortaklık
J.V. Coca-Cola Almaty Bottlers Limited Liability Partnership Coca-Cola ürünlerinin üretimi, dağıtımı ve satışı 33.445.000,00 33.445.000,00 USD 100,00 Bağlı ortaklık
Azerbaijan Coca-Cola Bottlers Limited L.L.C. Coca-Cola ürünlerinin üretimi, dağıtımı ve satışı 28.050.000,00 28.014.900,00 USD 99,87 Bağlı ortaklık
Coca-Cola Bishkek Bottlers Closed Joint Stock Company Coca-Cola ürünlerinin üretimi, dağıtımı ve satışı 26.261.000,00 26.261.000,00 USD 100,00 Bağlı ortaklık
CCI International Holland B.V. Holding şirketi 129.022.192,4 129.022.192,4 EUR 100,00 Bağlı ortaklık
The Coca-Cola Bottlling Company of Jordan Ltd. Coca-Cola ürünlerinin üretimi, dağıtımı ve satışı 93.500.000,00 84.150.000,00 USD 90,00 Bağlı ortaklık
Turkmenistan Coca-Cola Bottlers Coca-Cola ürünlerinin üretimi, dağıtımı ve satışı 17.711.000,00 10.538.188,00 USD 59,50 Bağlı ortaklık
Sardkar for Beverage Industry/Ltd Coca-Cola ürünlerinin üretimi, dağıtımı ve satışı 31.000.000,00 31.000.000,00 USD 100,00 Bağlı ortaklık
Waha Beverages B.V. Holding şirketi 134.123.723,00 107.338.976,00 EUR Coca-Cola ürünlerinin üretimi, dağıtımı ve satışı 11.672.000.000,00 9.341.080.756,00 IDR 80,03 Bağlı ortaklık
Coca-Cola Beverages Pakistan Ltd. Coca-Cola ürünlerinin üretimi, dağıtımı ve satışı 27.072.787.450,00 13.446.545.270,00 PKR 49,67 Bağlı ortaklık
Syrian Soft Drink Sales and Distribution L.L.C. Coca-Cola ürünlerinin dağıtımı ve satışı 38.980.000,00 19.490.000,00 USD 50,00 Müşterek yönetime tabi teşebbüs




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071095


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Riyal 4,9314 4,9561 % 0,12  
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Altın Gr. 988 988 -10,51  
Cumhuriyet 6.638 6.738 -67,00  
Tam 6.673 6.738 -55,00  
Yarım 3.251 3.294 -26,00  
Çeyrek 1.629 1.646 -15,00  
Gümüş.Ons 18,59 18,62 -0,42  
Gümüş Gr. 11,11 11,13 -0,24  
B. Petrol 91,22 91,22 -1,23  
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