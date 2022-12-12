***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerBURAK BAŞARIR Genel Müdür İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Mali İşler Direktörü, Türkiye Bölge BaşkanıANDRIY AVRAMENKO Mali İşlerden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Üst Düzey YöneticiEBRU ÖZGEN İnsan Kaynakları İcra Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Türkiye Finans DirektörüRÜŞTÜ ERTUĞRUL ONUR Hukuk Baş Müşaviri İcra Kurulu Üyesi AvukatAHMET ÖZTÜRK İç Denetim İcra Kurulu Üyesi EkonomistTUGAY KESKİN Ülke Operasyonları İcra Kurulu Üyesi Filozof / Tarih Bilimci / Siyaset Bilimci Ticari Mükemmellik Direktörü / Türkiye ve Orta Doğu Bölge Direktörü / CCI Türkiye Genel MüdürüDÜRDANE ASLI KAMİLOĞLU Dijital Teknolojiler İcra Kurulu Üyesi Bilgisayar Mühendisi Ticari Dijital Teknolojiler DirektörüSERVET YILDIRIM Kurumsal İlişkiler ve Sürdürülebilirlik İcra Kurulu Üyesi EkonomistKEREM KERİMOĞLU Tedarik Zinciri İcra Kurulu Üyesi Makine Mühendisi Türkmenistan Ülke Genel Müdürü / Irak Ülke Genel Müdürü / Tedarik Zinciri Geliştirme DirektörüATİLLA DEMİR YERLİKAYA Strateji ve İş Geliştirme İcra Kurulu Üyesi Ekonomist Kurumsal İlişkiler ve Sürdürülebilirlik Direktörü DEİK Türkiye-Belçika İş Konseyi Başkanı ve TÜSİAD Perakende Çalışma Grubu Eş Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086581BIST