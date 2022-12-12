***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.12.2022 11:48
***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
BURAK BAŞARIR Genel Müdür İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Mali İşler Direktörü, Türkiye Bölge Başkanı
ANDRIY AVRAMENKO Mali İşlerden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
EBRU ÖZGEN İnsan Kaynakları İcra Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Türkiye Finans Direktörü
RÜŞTÜ ERTUĞRUL ONUR Hukuk Baş Müşaviri İcra Kurulu Üyesi Avukat
AHMET ÖZTÜRK İç Denetim İcra Kurulu Üyesi Ekonomist
TUGAY KESKİN Ülke Operasyonları İcra Kurulu Üyesi Filozof / Tarih Bilimci / Siyaset Bilimci Ticari Mükemmellik Direktörü / Türkiye ve Orta Doğu Bölge Direktörü / CCI Türkiye Genel Müdürü
DÜRDANE ASLI KAMİLOĞLU Dijital Teknolojiler İcra Kurulu Üyesi Bilgisayar Mühendisi Ticari Dijital Teknolojiler Direktörü
SERVET YILDIRIM Kurumsal İlişkiler ve Sürdürülebilirlik İcra Kurulu Üyesi Ekonomist
KEREM KERİMOĞLU Tedarik Zinciri İcra Kurulu Üyesi Makine Mühendisi Türkmenistan Ülke Genel Müdürü / Irak Ülke Genel Müdürü / Tedarik Zinciri Geliştirme Direktörü
ATİLLA DEMİR YERLİKAYA Strateji ve İş Geliştirme İcra Kurulu Üyesi Ekonomist Kurumsal İlişkiler ve Sürdürülebilirlik Direktörü DEİK Türkiye-Belçika İş Konseyi Başkanı ve TÜSİAD Perakende Çalışma Grubu Eş Başkanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086581
BIST
16:155.190
En Yüksek
|Değişim
|: 3,69%
|| 184,54
|Açılış
|: 5.058
|
|Önceki Kapanış
|: 5.005
|
5.217
En Düşük
5.058
16:1518,6458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0050
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6720
En Düşük
18,5939
16:1519,7150
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0799
|Açılış
|: 19,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,7189
En Düşük
19,5838
16:151.072,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -3,04
|Açılış
|: 1.072,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,92
|
1.078,85
En Düşük
1.070,00
BIST En Aktif Hisseler16:15
|POLTK
|1.272,70
|30.971.148
|% 10,00
|
|HUNER
|14,09
|77.022.522
|% 9,99
|
|CRFSA
|68,85
|47.995.793
|% 9,98
|
|VKING
|18,84
|3.114.809
|% 9,98
|
|OZSUB
|19,86
|89.810.878
|% 9,97
|
|EMNIS
|61,15
|2.743.409
|% -8,32
|
|DOKTA
|51,15
|127.968.379
|% -6,75
|
|IDEAS
|48,20
|63.314.590
|% -5,12
|
|BASCM
|5,00
|1.585.983
|% -3,85
|
|MRGYO
|4,97
|75.385.964
|% -3,68
|
|THYAO
|143,10
|8.517.324.685
|% 1,49
|
|SAHOL
|41,00
|7.441.972.952
|% 2,24
|
|ASELS
|57,55
|5.869.612.413
|% 7,57
|
|YKBNK
|11,66
|4.264.826.665
|% 2,73
|
|EREGL
|41,46
|4.260.798.891
|% 2,37
|
|EKGYO
|7,85
|4.014.078.129
|% 3,84
|
|SKBNK
|2,81
|1.071.247.064
|% 5,64
|
|YKBNK
|11,66
|4.264.826.665
|% 2,73
|
|ISCTR
|11,22
|3.494.152.768
|% 6,15
|
|TSKB
|4,22
|1.287.834.284
|% 6,57
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6411
|18,6458
|% 0,03
|
|Euro
|19,7035
|19,7150
|% 0,41
|
|Sterlin
|22,8337
|22,9482
|% 0,23
|
|Frank
|19,9041
|20,0240
|% 0,24
|
|Riyal
|4,9427
|4,9675
|% 0,01
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-5,36
|
|Altın Gr.
|1.073
|1.073
|-2,89
|
|Cumhuriyet
|7.194
|7.302
|-29,00
|
|Tam
|7.231
|7.277
|12,00
|
|Yarım
|3.502
|3.558
|6,00
|
|Çeyrek
|1.756
|1.778
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,44
|23,47
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,02
|14,04
|-0,01
|
|B. Petrol
|76,12
|76,12
|0,02
|
Seans Raporu
16:15
daha fazla
-
16:29DITAS
Yüzde 6.87 oranında artışla 29.24 lira fiyatla işlem gören hissede 558, 953 adet işlem
-
16:27IHGZT
Yüzde 7.89 oranında artışla 1.64 lira fiyatla işlem gören hissede 53, 107, 479 adet işlem
-
16:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 214, 48 artarak (% 4.00 ) 5, 570
-
16:26XU100
Endeks 5, 188 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 65 üstünde . İşlem hacmi 104, 733.00 milyon TL de
-
16:26PRKME
Yüzde 9.93 oranında artışla 23.02 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 577, 883 adet işlem