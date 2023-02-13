***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.02.2023 14:49
***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
BURAK BAŞARIR CEO İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Mali İşler Direktörü, Türkiye Bölge Başkanı
ANDRIY AVRAMENKO Mali İşlerden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profe İnsan Kaynakları İcra Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Türkiye Finans Direktörü
RÜŞTÜ ERTUĞRUL ONUR Hukuk Baş Müşaviri İcra Kurulu Üyesi Avukat
AHMET ÖZTÜRK İç Denetim İcra Kurulu Üyesi Ekonomist
TUGAY KESKİN Ülke Operasyonları İcra Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Ticari Mükemmellik Direktörü / Türkiye ve Orta Doğu Bölge Direktörü / CCI Türkiye Genel Müdürü
DÜRDANE ASLI KAMİLOĞLU Dijital Teknolojiler İcra Kurulu Üyesi Bilgisayar Mühendisi Ticari Dijital Teknolojiler Direktörü
SERVET YILDIRIM Kurumsal İlişkiler ve Sürdürülebilirlik İcra Kurulu Üyesi Ekonomist
KEREM KERİMOĞLU Tedarik Zinciri İcra Kurulu Üyesi Makine Mühendisi Türkmenistan Ülke Genel Müdürü / Irak Ülke Genel Müdürü / Tedarik Zinciri Geliştirme Direktörü
ATİLLA DEMİR YERLİKAYA Strateji ve İş Geliştirme İcra Kurulu Üyesi Ekonomist Kurumsal İlişkiler ve Sürdürülebilirlik Direktörü DEİK Türkiye-Belçika İş Konseyi Başkanı ve TÜSİAD Perakende Çalışma Grubu Eş Başkanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112905
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
10:4218,8444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0123
|Açılış
|: 19,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0450
|
18,8523
En Düşük
18,7950
10:4220,1925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0757
|Açılış
|: 20,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3300
|
20,2176
En Düşük
20,0009
10:421.122,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -6,11
|Açılış
|: 1.122,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.128,82
|
1.130,12
En Düşük
1.122,29
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% 0,00
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% 0,00
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8381
|18,8444
|% 0,07
|
|Euro
|20,1864
|20,1925
|% 0,38
|
|Sterlin
|22,7839
|22,8982
|% 0,67
|
|Frank
|20,3592
|20,4818
|% 0,27
|
|Riyal
|5,0054
|5,0305
|% 0,04
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.854
|-10,75
|
|Altın Gr.
|1.122
|1.123
|-6,21
|
|Cumhuriyet
|7.592
|7.706
|-9,00
|
|Tam
|7.612
|7.676
|-19,00
|
|Yarım
|3.719
|3.756
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.859
|1.878
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,89
|21,91
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|13,26
|13,28
|-0,07
|
|B. Petrol
|86,16
|86,16
|-0,23
|
Seans Raporu
10:42
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-
17:46
CMBTN, INTEM, AKCNS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:31
BUCIM, CMBTN, CMENT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:01
AKCNS, BUCIM, AFYON değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:46
AFYON, NIBAS, BMSCH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:31
AKSUE, CMENT, CMBTN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında