***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.03.2023 14:20
***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
BURAK BAŞARIR CEO İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
KARIM YAHI İcra kurulu Başkan Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli - -
ANDRIY AVRAMENKO Mali İşlerden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
EBRU ÖZGEN İnsan Kaynakları İcra Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
RÜŞTÜ ERTUĞRUL ONUR Hukuk Baş Müşaviri İcra Kurulu Üyesi Avukat
AHMET ÖZTÜRK İç Denetim İcra Kurulu Üyesi Ekonomist
TUGAY KESKİN Ülke Operasyonları İcra Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Ticari Mükemmellik Direktörü / Türkiye ve Orta Doğu Bölge Direktörü / CCI Türkiye Genel Müdürü
DÜRDANE ASLI KAMİLOĞLU Dijital Teknolojiler İcra Kurulu Üyesi Bilgisayar Mühendisi Ticari Dijital Teknolojiler Direktörü
SERVET YILDIRIM Kurumsal İlişkiler ve Sürdürülebilirlik İcra Kurulu Üyesi Ekonomist
KEREM KERİMOĞLU Tedarik Zinciri İcra Kurulu Üyesi Makine Mühendisi Türkmenistan Ülke Genel Müdürü / Irak Ülke Genel Müdürü / Tedarik Zinciri Geliştirme Direktörü
ATİLLA DEMİR YERLİKAYA Strateji ve İş Geliştirme İcra Kurulu Üyesi Ekonomist Kurumsal İlişkiler ve Sürdürülebilirlik Direktörü DEİK Türkiye-Belçika İş Konseyi Başkanı ve TÜSİAD Perakende Çalışma Grubu Eş Başkanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118250
BIST
18:055.212
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -49,03
|Açılış
|: 5.245
|
|Önceki Kapanış
|: 5.261
|
5.298
En Düşük
5.054
18:0518,8990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0073
|Açılış
|: 19,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1350
|
18,9264
En Düşük
18,6736
18:0520,0975
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0707
|Açılış
|: 20,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2600
|
20,1213
En Düşük
19,8200
18:051.127,70
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 11,89
|Açılış
|: 1.127,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.115,81
|
1.127,94
En Düşük
1.104,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SILVR
|16,28
|137.784.218
|% 10,00
|
|RAYSG
|21,56
|14.512.661
|% 10,00
|
|EUKYO
|4,40
|8.284.392
|% 10,00
|
|PSDTC
|34,10
|19.089.133
|% 10,00
|
|PSDTC
|34,10
|19.089.133
|% 10,00
|
|ULUSE
|269,20
|155.645.466
|% -10,00
|
|ATSYH
|89,30
|2.458.943
|% -9,98
|
|KRONT
|72,90
|97.086.564
|% -9,94
|
|DOHOL
|9,17
|1.050.320.473
|% -7,84
|
|LIDER
|100,50
|35.374.463
|% -7,80
|
|TOASO
|195,00
|6.224.665.767
|% 6,85
|
|EREGL
|43,98
|5.707.834.062
|% 0,73
|
|THYAO
|138,70
|5.521.445.729
|% -2,32
|
|OYAKC
|48,20
|4.915.564.415
|% 4,24
|
|TUPRS
|610,50
|4.477.265.116
|% 1,31
|
|EKGYO
|8,09
|2.842.823.595
|% 0,12
|
|YKBNK
|9,86
|2.739.614.351
|% -2,57
|
|AKBNK
|17,41
|3.496.792.907
|% -1,86
|
|ISCTR
|11,79
|2.338.257.467
|% -1,59
|
|KRDMD
|21,02
|3.940.811.441
|% -2,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8926
|18,8990
|% 0,04
|
|Euro
|20,0855
|20,0975
|% 0,35
|
|Sterlin
|22,6843
|22,7981
|% 0,77
|
|Frank
|20,1032
|20,2243
|% 0,63
|
|Riyal
|5,0194
|5,0446
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.855
|18,27
|
|Altın Gr.
|1.127
|1.127
|11,59
|
|Cumhuriyet
|7.582
|7.697
|45,00
|
|Tam
|7.655
|7.722
|79,00
|
|Yarım
|3.740
|3.779
|39,00
|
|Çeyrek
|1.870
|1.889
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|21,22
|21,24
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|12,90
|12,91
|0,19
|
|B. Petrol
|85,83
|85,83
|1,08
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57VANGD
Yüzde -5.56 oranında düşüşle 7.65 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 996, 947 adet işlem
-
17:56MERKO
Yüzde -5.68 oranında düşüşle 5.98 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 120, 733 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -101, 26 kaybederek (% -1.75 ) 5, 687
-
17:55XU100
Endeks 5, 176 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 62 altında . İşlem hacmi 87, 042.00 milyon TL de
-
17:55DESA
Yüzde -4.74 oranında düşüşle 55.30 lira fiyatla işlem gören hissede 295, 279 adet işlem