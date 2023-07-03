***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoÇiçek Uşaklıgil Özgüneş Yatırımcı İlişkileri ve Hazine Direktörü 01.01.2020 (216)5284000 cicek.ozgunes@cci.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 203839 / 701482Melda Öztoprak Yatırımcı İlişkileri Kıdemli Müdürü 01.07.2023 (216)5284367 melda.oztoprak@cci.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı 204325 / 302118Neslihan Topaç Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 17.05.2021 (216)5284309 neslihan.topac@cci.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 207597http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1163690BIST