***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerBURAK BAŞARIR CEO İşletme ve Yönetim Meslek ProfesyoneliKARIM YAHI İcra kurulu Başkan Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli - -RÜŞTÜ ERTUĞRUL ONUR Hukuk Baş Müşaviri İcra Kurulu Üyesi AvukatAHMET ÖZTÜRK İç Denetim İcra Kurulu Üyesi EkonomistTUGAY KESKİN Ülke Operasyonları İcra Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Ticari Mükemmellik Direktörü / Türkiye ve Orta Doğu Bölge Direktörü / CCI Türkiye Genel MüdürüDÜRDANE ASLI KAMİLOĞLU Dijital Teknolojiler İcra Kurulu Üyesi Bilgisayar Mühendisi Ticari Dijital Teknolojiler DirektörüKEREM KERİMOĞLU Tedarik Zinciri İcra Kurulu Üyesi Makine Mühendisi Türkmenistan Ülke Genel Müdürü / Irak Ülke Genel Müdürü / Tedarik Zinciri Geliştirme DirektörüERDİ KURŞUNOĞLU Mali İşlerden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Kimya Mühendisi Coca-Cola Beverages Pakistan Finans DirektörüBURÇUN SERRA İMİR BELOVACIKLI Kurumsal İlişkiler ve Sürdürülebilirlik İcra Kurulu Üyesi Gazeteci Kurumsal İlişkiler ve Sürdürülebilirlik LideriFERZANE MELİS TUNAVELİ İnsan Kaynakları İcra Kurulu Üyesi Ekonomist CCI Türkiye İnsan Kaynakları Direktörühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193967BIST