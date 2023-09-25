***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
25.09.2023 15:12
***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
KARIM YAHI CEO İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İcra kurulu Başkan Yardımcısı -
RÜŞTÜ ERTUĞRUL ONUR Hukuk Baş Müşaviri İcra Kurulu Üyesi Avukat
AHMET ÖZTÜRK İç Denetim İcra Kurulu Üyesi Ekonomist
TUGAY KESKİN Ülke Operasyonları İcra Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Ticari Mükemmellik Direktörü / Türkiye ve Orta Doğu Bölge Direktörü / CCI Türkiye Genel Müdürü
DÜRDANE ASLI KAMİLOĞLU Dijital Teknolojiler İcra Kurulu Üyesi Bilgisayar Mühendisi Ticari Dijital Teknolojiler Direktörü
KEREM KERİMOĞLU Tedarik Zinciri İcra Kurulu Üyesi Makine Mühendisi Türkmenistan Ülke Genel Müdürü / Irak Ülke Genel Müdürü / Tedarik Zinciri Geliştirme Direktörü
ERDİ KURŞUNOĞLU Mali İşlerden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Kimya Mühendisi Coca-Cola Beverages Pakistan Finans Direktörü
BURÇUN SERRA İMİR BELOVACIKLI Kurumsal İlişkiler ve Sürdürülebilirlik İcra Kurulu Üyesi Gazeteci Kurumsal İlişkiler ve Sürdürülebilirlik Lideri
FERZANE MELİS TUNAVELİ İnsan Kaynakları İcra Kurulu Üyesi Ekonomist CCI Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197097
BIST