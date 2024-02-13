***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.02.2024 09:59
***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Çiçek Uşaklıgil Özgüneş Yatırımcı İlişkileri ve Hazine Direktörü 01.01.2020 (216)5284000 cicek.ozgunes@cci.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 203839 / 701482
Melda Öztoprak Yatırımcı İlişkileri Kıdemli Müdürü 01.07.2023 (216)5284367 melda.oztoprak@cci.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 204325 / 928096
Tuğçe Tarhan Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 12.02.2024 (216)5284119 tugce.tarhan@cci.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249013
BIST
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12:469.180
En Düşük
|Değişim
|: 0,06%
|| 5,74
|Açılış
|: 9.217
|
|Önceki Kapanış
|: 9.175
|
9.134
En Yüksek
9.217
12:4630,7257
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0137
|Açılış
|: 30,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8000
|
30,7410
En Düşük
30,6402
12:4633,1211
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0025
|Açılış
|: 33,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1000
|
33,1723
En Düşük
33,0544
12:462.001,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 6,44
|Açılış
|: 2.001,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.995,02
|
2.001,95
En Düşük
1.987,99
BIST En Aktif Hisseler12:46
|CELHA
|29,80
|6.544.499
|% 243,32
|
|PKART
|72,60
|11.160.243
|% 10,00
|
|AVHOL
|55,60
|298.231.924
|% 9,99
|
|MARBL
|26,64
|114.444.923
|% 9,99
|
|DGGYO
|38,52
|38.327.541
|% 9,99
|
|UMPAS
|10,35
|855.428
|% -10,00
|
|SNPAM
|93,35
|1.287.950
|% -7,30
|
|DIRIT
|15,40
|735.350
|% -6,10
|
|ATSYH
|47,90
|924.422
|% -6,08
|
|GLBMD
|43,78
|160.314.204
|% -5,28
|
|THYAO
|289,00
|4.543.739.645
|% -0,43
|
|GUBRF
|194,30
|4.475.238.400
|% 8,00
|
|ISCTR
|27,36
|3.686.555.408
|% 0,07
|
|EREGL
|47,10
|3.684.909.542
|% 1,51
|
|TUPRS
|164,00
|3.074.937.600
|% 0,74
|
|EKGYO
|10,83
|2.522.098.328
|% 3,34
|
|ISCTR
|27,36
|3.686.555.408
|% 0,07
|
|KLGYO
|5,14
|634.364.785
|% 5,54
|
|ZOREN
|5,07
|586.648.739
|% -0,39
|
|YKBNK
|23,48
|2.361.334.712
|% 1,21
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,7227
|30,7257
|% 0,04
|
|Euro
|33,1107
|33,1211
|% 0,01
|
|Sterlin
|38,7517
|38,9460
|% 0,21
|
|Frank
|34,7339
|34,9432
|% -0,57
|
|Riyal
|8,1727
|8,2137
|% 0,07
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,90
|22,93
|% 0,66
|
|Platin
|897,86
|899,67
|% 0,66
|
|Paladyum
|909,34
|914,88
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,63
|82,63
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.026,33
|2.026,71
|% 0,66
|