***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
04.05.2020 19:04
***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Coca-Cola İçecek A.Ş.'nin 29 Nisan 2020 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla yapılan görev dağılımında
1. Sn. Tuncay Özilhan'ın, "Yönetim Kurulu Başkanı", Sn. Galya Fani Molinas'ın, Yönetim Kurulu Başkan Vekili,
2. Sn. İzzet Karaca'nın Denetim Komitesi Başkanı, Sn. Tayfun Bayazıt'ın Denetim Komitesi Üyesi,
3. Sn. Uğur Bayar'ın Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Sn. Mehmet Hurşit Zorlu, Sn. Recep Yılmaz Argüden, Sn. Kamil Ömer Bozer ve Sn. Çiçek Özgüneş Uşaklıgil'in Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri,
4. Sn. Ali Galip Yorgancıoğlu'nun Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Sn. Talip Altuğ Aksoy ve Sn. Mehmet Cem Kozlu'nun Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeleri
olarak atanmalarına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842432
BIST
18:0598.842
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|Önceki Kapanış
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387,69
En Düşük
381,66
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|11,44
|13.731.375
|% 10,00
|
|OSTIM
|2,09
|51.874.957
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,83
|611.676.289
|% 10,00
|
|DOBUR
|8,69
|7.324.530
|% 10,00
|
|MRDIN
|6,16
|24.609.137
|% 10,00
|
|RAYSG
|6,48
|725.157
|% -10,00
|
|ULUUN
|11,43
|1.944.060
|% -10,00
|
|DEVA
|14,58
|2.803.588
|% -10,00
|
|TKURU
|12,15
|314.984
|% -10,00
|
|KENT
|251,70
|808.460
|% -9,98
|
|GSRAY
|2,78
|961.063.000
|% 7,75
|
|GARAN
|8,17
|664.356.623
|% -2,04
|
|TSPOR
|5,83
|611.676.289
|% 10,00
|
|THYAO
|10,53
|413.236.990
|% -1,50
|
|ASELS
|26,36
|408.193.072
|% -2,87
|
|GSRAY
|2,78
|961.063.000
|% 7,75
|
|ODAS
|1,80
|269.704.867
|% 0,56
|
|BJKAS
|2,26
|293.784.033
|% 5,61
|
|KARSN
|1,82
|225.652.846
|% 9,64
|
|AVOD
|2,71
|309.230.775
|% 3,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7361
|8,7799
|% 0,07
|
|Frank
|7,2767
|7,3206
|% 0,21
|
|Riyal
|1,8702
|1,8796
|% 0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.708
|6,84
|
|Altın Gr.
|387
|387
|3,30
|
|Cumhuriyet
|2.476
|2.534
|20,50
|
|Tam
|2.553
|2.596
|20,90
|
|Yarım
|1.238
|1.269
|10,30
|
|Çeyrek
|621
|635
|5,10
|
|Gümüş.Ons
|14,86
|14,89
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|-0,01
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|B. Petrol
|26,32
|26,32
|-0,12
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Seans Raporu
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2882, 37 kaybederek (% -2.43 ) 115, 878
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17:58XU100
Endeks 98, 906 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 18 altında . İşlem hacmi 8, 152.00 milyon TL de
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Yüzde -5.39 oranında düşüşle 5.27 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 535, 898 adet işlem
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Yüzde -9.96 oranında düşüşle 6.33 lira fiyatla işlem gören hissede 274, 373 adet işlem
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