***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarCoca-Cola İçecek A.Ş.'nin 29 Nisan 2020 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla yapılan görev dağılımında1. Sn. Tuncay Özilhan'ın, "Yönetim Kurulu Başkanı", Sn. Galya Fani Molinas'ın, Yönetim Kurulu Başkan Vekili,2. Sn. İzzet Karaca'nın Denetim Komitesi Başkanı, Sn. Tayfun Bayazıt'ın Denetim Komitesi Üyesi,3. Sn. Uğur Bayar'ın Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Sn. Mehmet Hurşit Zorlu, Sn. Recep Yılmaz Argüden, Sn. Kamil Ömer Bozer ve Sn. Çiçek Özgüneş Uşaklıgil'in Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri,4. Sn. Ali Galip Yorgancıoğlu'nun Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Sn. Talip Altuğ Aksoy ve Sn. Mehmet Cem Kozlu'nun Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeleriolarak atanmalarına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842432BIST