***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarCoca-Cola İçecek A.Ş.'nin 03 Mayıs 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla yapılan görev dağılımında1. Sn. Tuncay Özilhan'ın, "Yönetim Kurulu Başkanı", Sn. Sedef Salıngan Şahin'in, "Yönetim Kurulu Başkan Vekili",2. Sn. İzzet Karaca'nın "Denetim Komitesi Başkanı", Sn. Tayfun Bayazıt'ın "Denetim Komitesi Üyesi",3. Sn. Uğur Bayar'ın "Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı", Sn. Mehmet Hurşit Zorlu, Sn. Recep Yılmaz Argüden, Sn. Kamil Ömer Bozer ve Sn. Çiçek Özgüneş Uşaklıgil'in "Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri",4. Sn. Ali Galip Yorgancıoğlu'nun "Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı", Sn. Tuğban İzzet Aksoy ve Sn. Agah Uğur'un "Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeleri"olarak atanmalarına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934531BIST