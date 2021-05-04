***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
04.05.2021 22:03
***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Açıklamalar
Coca-Cola İçecek A.Ş.'nin 03 Mayıs 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla yapılan görev dağılımında
1. Sn. Tuncay Özilhan'ın, "Yönetim Kurulu Başkanı", Sn. Sedef Salıngan Şahin'in, "Yönetim Kurulu Başkan Vekili",
2. Sn. İzzet Karaca'nın "Denetim Komitesi Başkanı", Sn. Tayfun Bayazıt'ın "Denetim Komitesi Üyesi",
3. Sn. Uğur Bayar'ın "Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı", Sn. Mehmet Hurşit Zorlu, Sn. Recep Yılmaz Argüden, Sn. Kamil Ömer Bozer ve Sn. Çiçek Özgüneş Uşaklıgil'in "Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri",
4. Sn. Ali Galip Yorgancıoğlu'nun "Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı", Sn. Tuğban İzzet Aksoy ve Sn. Agah Uğur'un "Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeleri"
olarak atanmalarına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934531
BIST
18:051.416
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -4,90
|Açılış
|: 1.423
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|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.428
En Düşük
1.411
18:058,3236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0762
|Açılış
|: 8,2250
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|Önceki Kapanış
|: 8,1400
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8,3481
En Düşük
8,2393
18:0510,0166
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0612
|Açılış
|: 9,9650
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|Önceki Kapanış
|: 9,8150
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10,0391
En Düşük
9,9291
18:05476,00
En Yüksek
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|: 0,08%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 475,62
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481,10
En Düşük
473,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KARTN
|61,60
|58.278.760
|% 10,00
|
|DITAS
|15,29
|2.278.439
|% 10,00
|
|BEYAZ
|11,77
|6.781.224
|% 10,00
|
|EMNIS
|27,94
|1.212.875
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|1.699.176
|% 10,00
|
|CASA
|144,20
|1.157.066
|% -9,99
|
|VAKFN
|21,30
|14.841.627
|% -9,97
|
|AYCES
|68,35
|1.579.897
|% -9,95
|
|AYEN
|8,39
|27.403.784
|% -8,71
|
|PRKME
|5,71
|64.058.258
|% -7,75
|
|EREGL
|19,65
|1.822.127.465
|% 3,64
|
|THYAO
|12,62
|1.317.476.888
|% -2,32
|
|GARAN
|7,27
|1.030.078.375
|% -1,36
|
|KRDMD
|7,63
|966.621.213
|% 3,25
|
|PETKM
|6,88
|863.785.115
|% 1,18
|
|YKBNK
|2,09
|405.648.116
|% -1,42
|
|GARAN
|7,27
|1.030.078.375
|% -1,36
|
|DOHOL
|2,99
|386.742.091
|% 1,01
|
|KRDMD
|7,63
|966.621.213
|% 3,25
|
|PETKM
|6,88
|863.785.115
|% 1,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3201
|8,3236
|% 0,92
|
|Euro
|10,0039
|10,0166
|% 0,61
|
|Sterlin
|11,5322
|11,5900
|% 0,81
|
|Frank
|9,0808
|9,1355
|% 0,71
|
|Riyal
|2,2133
|2,2244
|% 0,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-13,50
|
|Altın Gr.
|476
|476
|0,37
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,47
|26,52
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|7,08
|7,10
|-0,04
|
|B. Petrol
|68,93
|68,93
|1,37
|
Seans Raporu
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BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, TSPOR, KARTN
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Yüzde -4.11 oranında düşüşle 43.44 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 011, 717 adet işlem
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