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***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

26.04.2022 14:15
***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

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Açıklamalar

Coca-Cola İçecek A.Ş.'nin 26 Nisan 2022 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla yapılan görev dağılımında    1.  Sn. Tuncay Özilhan'ın, "Yönetim Kurulu Başkanı", Sn. Sedef Salıngan Şahin'in, "Yönetim Kurulu Başkan Vekili",    2.  Sn. Tayfun Bayazıt'ın "Denetim Komitesi Başkanı", Sn. Ali Galip Yorgancıoğlu'nun "Denetim Komitesi Üyesi",     3.  Sn. Uğur Bayar'ın "Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı", Sn. Mehmet Hurşit Zorlu, Sn. Recep Yılmaz Argüden, Sn. Lale Develioğlu ve Sn. Çiçek Özgüneş Uşaklıgil'in "Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri",    4.  Sn. Ali Galip Yorgancıoğlu'nun "Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı", Sn. Tuğban İzzet Aksoy ve Sn. Agah Uğur'un "Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeleri" olarak atanmalarına karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023791


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