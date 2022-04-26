***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
26.04.2022 14:15
***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Coca-Cola İçecek A.Ş.'nin 26 Nisan 2022 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla yapılan görev dağılımında 1. Sn. Tuncay Özilhan'ın, "Yönetim Kurulu Başkanı", Sn. Sedef Salıngan Şahin'in, "Yönetim Kurulu Başkan Vekili", 2. Sn. Tayfun Bayazıt'ın "Denetim Komitesi Başkanı", Sn. Ali Galip Yorgancıoğlu'nun "Denetim Komitesi Üyesi", 3. Sn. Uğur Bayar'ın "Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı", Sn. Mehmet Hurşit Zorlu, Sn. Recep Yılmaz Argüden, Sn. Lale Develioğlu ve Sn. Çiçek Özgüneş Uşaklıgil'in "Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri", 4. Sn. Ali Galip Yorgancıoğlu'nun "Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı", Sn. Tuğban İzzet Aksoy ve Sn. Agah Uğur'un "Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeleri" olarak atanmalarına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023791
BIST
14:232.464
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -18,63
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.510
En Düşük
2.459
14:2314,7960
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0283
|Açılış
|: 14,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8004
En Düşük
14,7663
14:2315,8147
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0190
|Açılış
|: 15,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8400
|
15,8780
En Düşük
15,7888
14:23906,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 4,76
|Açılış
|: 906,69
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
907,86
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler14:21
|DAGHL
|31,02
|3.688.309
|% 10,00
|
|OTTO
|33,90
|1.840.149
|% 9,99
|
|SAFKR
|7,83
|28.075.744
|% 9,97
|
|UFUK
|23,60
|898.405
|% 9,97
|
|ACSEL
|42,40
|61.364.270
|% 8,16
|
|LIDFA
|5,72
|26.949.708
|% -9,92
|
|EUHOL
|2,83
|3.917.538
|% -9,87
|
|BALAT
|7,98
|207.611
|% -7,21
|
|KGYO
|4,79
|16.961.329
|% -6,63
|
|ISBTR
|55.000,00
|164.101
|% -5,01
|
|THYAO
|39,90
|4.504.254.646
|% 0,76
|
|KRDMD
|15,20
|1.914.572.930
|% 0,93
|
|TUPRS
|250,20
|1.108.481.922
|% -3,55
|
|SISE
|17,74
|1.077.009.528
|% -1,06
|
|EREGL
|34,36
|1.026.117.484
|% -0,41
|
|EKGYO
|2,70
|763.793.926
|% -2,17
|
|ODAS
|2,47
|399.105.609
|% -0,40
|
|YKBNK
|5,05
|772.193.235
|% -1,56
|
|TSKB
|1,95
|257.117.431
|% -2,01
|
|KRDMD
|15,20
|1.914.572.930
|% 0,93
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7907
|14,7947
|% 0,18
|
|Euro
|15,8049
|15,8136
|% -0,13
|
|Sterlin
|18,7458
|18,8398
|% -0,15
|
|Frank
|15,3814
|15,4741
|% 0,28
|
|Riyal
|3,9302
|3,9499
|% 0,05
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|9,04
|
|Altın Gr.
|907
|907
|5,01
|
|Cumhuriyet
|6.031
|6.122
|23,00
|
|Tam
|6.004
|6.154
|24,55
|
|Yarım
|2.902
|2.977
|11,88
|
|Çeyrek
|1.456
|1.488
|5,94
|
|Gümüş.Ons
|23,74
|23,77
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,29
|11,31
|0,07
|
|B. Petrol
|103
|103
|0,56
|
Seans Raporu
14:21
daha fazla
-
14:36LIDFA
Yüzde -9.92 oranında düşüşle 5.72 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 550, 624 adet işlem
-
14:35XU100
Endeks 2, 467 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 65 altında . İşlem hacmi 26, 914.00 milyon TL de
-
14:33EUHOL
Yüzde -9.87 oranında düşüşle 2.83 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 395, 400 adet işlem
-
14:32GSDDE
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 4.24 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 669, 694 adet işlem
-
14:30XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 88 kaybederek (% -0.57 ) 2, 227