***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
11.04.2023 17:31
***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Açıklamalar
Coca-Cola İçecek A.Ş.'nin 11 Nisan 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla yapılan görev dağılımında 1. Sn. Tuncay Özilhan'ın, "Yönetim Kurulu Başkanı", Sn. İlhan Murat Özgel'in, "Yönetim Kurulu Başkan Vekili", 2. Sn. Tayfun Bayazıt'ın "Denetim Komitesi Başkanı", Sn. Ali Galip Yorgancıoğlu'nun "Denetim Komitesi Üyesi", 3. Sn. Uğur Bayar'ın "Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı", Sn. Mehmet Hurşit Zorlu, Sn. Recep Yılmaz Argüden, Sn. Lale Develioğlu ve Sn. Çiçek Özgüneş Uşaklıgil'in "Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri", 4. Sn. Ali Galip Yorgancıoğlu'nun "Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı", Sn. Talip Altuğ Aksoy ve Sn. Agah Uğur'un "Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeleri" olarak atanmalarına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136485
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|RHEAG
|3,74
|4.715.985
|% 10,00
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|BRSAN
|105,60
|192.230.845
|% 10,00
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|EDIP
|7,81
|31.659.348
|% 10,00
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|MERIT
|35,68
|49.789.986
|% 9,99
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|CRDFA
|4,32
|90.344.356
|% -10,00
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|LIDER
|121,50
|129.679.017
|% -10,00
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|HEDEF
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|% -9,98
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|AVHOL
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|ATSYH
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|GESAN
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|EREGL
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|3.368.832.449
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|KOZAL
|22,32
|3.189.500.338
|% 1,09
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|OYAKC
|35,12
|2.537.210.029
|% 2,09
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|EKGYO
|7,28
|2.163.784.900
|% -0,14
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|ZOREN
|5,36
|932.508.276
|% 9,84
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|YKBNK
|10,14
|1.719.265.755
|% 1,71
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|SKBNK
|2,56
|415.365.901
|% 2,81
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|KOZAL
|22,32
|3.189.500.338
|% 1,09
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|19,2864
|19,2918
|% 0,12
|
|Euro
|21,0265
|21,0338
|% 0,49
|
|Sterlin
|23,8819
|24,0017
|% 0,37
|
|Frank
|21,2550
|21,3830
|% 0,69
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|Riyal
|5,1266
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|18:05
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|12,60
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|Altın Gr.
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|1.242
|8,00
|
|Cumhuriyet
|8.487
|8.615
|37,00
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|Tam
|8.531
|8.605
|26,00
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|Yarım
|4.167
|4.210
|12,00
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|Çeyrek
|2.083
|2.105
|6,00
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|Gümüş.Ons
|25,08
|25,11
|0,23
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|Gümüş Gr.
|15,53
|15,55
|0,13
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|B. Petrol
|85,19
|85,19
|1,01
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