***CCOLA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
09.06.2022 15:35
***CCOLA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler CCOLA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Conifer Management, LLC tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036431
BIST
15:322.535
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -5,82
|Açılış
|: 2.546
|
|Önceki Kapanış
|: 2.540
|
2.575
En Düşük
2.511
15:3217,2315
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1053
|Açılış
|: 17,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2050
|
17,2364
En Düşük
17,0843
15:3218,6602
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 0,2664
|Açılış
|: 18,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4400
|
18,6602
En Düşük
18,3717
15:321.025,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,58
|Açılış
|: 1.025,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,74
|
1.025,87
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler15:30
|TBORG
|20,90
|1.183.621
|% 10,00
|
|EUREN
|19,65
|37.421.578
|% 9,96
|
|FONET
|12,92
|50.911.826
|% 8,66
|
|FLAP
|4,27
|73.898.551
|% 8,65
|
|DOCO
|1.632,90
|40.635.598
|% 7,80
|
|OYYAT
|68,85
|91.291.452
|% -10,00
|
|TSGYO
|6,75
|51.671.517
|% -10,00
|
|ULUUN
|20,08
|36.801.203
|% -9,96
|
|DAGHL
|26,44
|3.907.435
|% -9,95
|
|PENTA
|404,40
|22.696.524
|% -8,01
|
|THYAO
|45,82
|5.097.347.124
|% -1,93
|
|SISE
|22,26
|2.394.945.002
|% 1,83
|
|SASA
|44,02
|1.748.050.033
|% 2,80
|
|SAHOL
|19,65
|1.450.943.107
|% -1,06
|
|TOASO
|63,75
|1.078.243.355
|% -3,48
|
|EKGYO
|2,63
|545.759.909
|% -1,87
|
|DOHOL
|4,02
|668.175.361
|% 1,26
|
|YKBNK
|4,60
|650.405.107
|% 0,44
|
|SEGYO
|1,16
|164.799.045
|% -7,94
|
|ODAS
|2,92
|385.869.133
|% 1,74
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2287
|17,2352
|% 0,64
|
|Euro
|18,5953
|18,6522
|% 1,40
|
|Sterlin
|21,5429
|21,6510
|% 0,64
|
|Frank
|17,5733
|17,6792
|% 0,80
|
|Riyal
|4,5796
|4,6025
|% 0,60
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.852
|-1,92
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|3,75
|
|Cumhuriyet
|6.801
|6.904
|-14,00
|
|Tam
|6.783
|6.954
|-3,74
|
|Yarım
|3.278
|3.364
|-1,81
|
|Çeyrek
|1.644
|1.682
|-0,90
|
|Gümüş.Ons
|22,01
|22,04
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,15
|12,16
|0,01
|
|B. Petrol
|124
|124
|0,23
|
Seans Raporu
15:30
daha fazla
-
15:45PENTA
Yüzde -8.03 oranında düşüşle 404.30 lira fiyatla işlem gören hissede 54, 311 adet işlem
-
15:44NTHOL
Yüzde -3.99 oranında düşüşle 12.52 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 338, 247 adet işlem
-
15:43TOASO
Yüzde -3.56 oranında düşüşle 63.70 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 448, 754 adet işlem
-
15:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 68 kaybederek (% -0.52 ) 2, 792
-
15:42XU100
Endeks 2, 530 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 41 altında . İşlem hacmi 30, 969.00 milyon TL de