***CCOLA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme
22.02.2021 16:39
***CCOLA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )
Özet Bilgi Hak Kullanım
İlgili Şirketler CCOLA
Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ COCA COLA İÇECEK A.Ş. TRECOLA00011 CCOLA Nakit Temettü Ödeme 70,55 83 22/02/2021 TRY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911407
BIST
17:521.550
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -10,12
|Açılış
|: 1.563
|
|Önceki Kapanış
|: 1.560
|
1.570
En Düşük
1.547
17:527,0578
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,0764
|Açılış
|: 7,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9600
|
7,0878
En Düşük
6,9534
17:528,5788
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 0,1150
|Açılış
|: 8,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,6064
En Düşük
8,4299
17:52410,52
En Yüksek
|Değişim
|: 2,63%
|| 10,51
|Açılış
|: 410,52
|
|Önceki Kapanış
|: 400,02
|
411,52
En Düşük
398,66
BIST En Aktif Hisseler17:52
|FROTO
|211,20
|745.961.603
|% 10,00
|
|DERIM
|12,76
|30.020.386
|% 10,00
|
|ORMA
|22,00
|778.863
|% 10,00
|
|VAKKO
|7,38
|64.811.076
|% 9,99
|
|BRYAT
|549,30
|207.343.921
|% 9,99
|
|SASA
|40,34
|2.227.233.924
|% -10,00
|
|BALAT
|9,45
|839.965
|% -10,00
|
|UFUK
|27,46
|572.295
|% -9,97
|
|RODRG
|24,04
|2.990.816
|% -9,96
|
|HEKTS
|31,40
|873.816.571
|% -9,93
|
|SASA
|40,34
|2.227.233.924
|% -10,00
|
|KOZAL
|137,80
|2.161.912.485
|% -4,90
|
|THYAO
|12,57
|1.835.001.024
|% 2,20
|
|VAKBN
|4,60
|1.651.734.558
|% -4,17
|
|KARSN
|5,63
|1.437.930.120
|% 8,06
|
|VAKBN
|4,60
|1.651.734.558
|% -4,17
|
|TSKB
|1,77
|602.779.905
|% 1,72
|
|KARSN
|5,63
|1.437.930.120
|% 8,06
|
|EKGYO
|2,42
|546.954.683
|% -0,82
|
|ODAS
|4,11
|855.406.794
|% 2,75
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0532
|7,0578
|% 1,09
|
|Euro
|8,5719
|8,5788
|% 1,36
|
|Sterlin
|9,9074
|9,9571
|% 1,63
|
|Frank
|7,8677
|7,9151
|% 1,47
|
|Riyal
|1,8812
|1,8906
|% 1,37
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|26,27
|
|Altın Gr.
|409
|409
|9,03
|
|Cumhuriyet
|2.708
|2.749
|52,00
|
|Tam
|2.693
|2.763
|50,86
|
|Yarım
|1.301
|1.336
|24,61
|
|Çeyrek
|653
|668
|12,30
|
|Gümüş.Ons
|27,77
|27,80
|0,59
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|0,14
|
|B. Petrol
|63,19
|63,19
|1,05
|
Seans Raporu
17:52
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 33 kaybederek (% -1.07 ) 1, 605
-
17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi VAKBN, TSKB, KARSN
-
17:59XU100
Endeks 1, 550 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 66 altında . İşlem hacmi 31, 985.00 milyon TL de
-
17:59HEKTS
Yüzde -9.87 oranında düşüşle 31.42 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 104, 761 adet işlem
-
17:56TKURU
Yüzde -7.98 oranında düşüşle 310.40 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 951 adet işlem