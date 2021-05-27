***CCOLA* *SANKO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
27.05.2021 09:15
***CCOLA******SANKO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [CCOLA, SANKO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CCOLA.E Pay Başına Brüt Temettü: 1,97 TL Teorik Fiyat: 77,88 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) SANKO.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,1428571 TL Teorik Fiyat: 10,837 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938330
BIST
10:551.427
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,43
|Açılış
|: 1.427
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
1.429
En Düşük
1.424
10:558,4339
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0220
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,4678
En Düşük
8,4264
10:5510,3194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0037
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3454
En Düşük
10,3089
10:55515,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,24
|Açılış
|: 515,47
|
|Önceki Kapanış
|: 515,72
|
517,75
En Düşük
514,50
BIST En Aktif Hisseler10:55
|SNKRN
|29,90
|92.152
|% 8,73
|
|KAPLM
|21,92
|2.627.303
|% 7,98
|
|UTPYA
|26,98
|152.248
|% 7,92
|
|SUMAS
|65,85
|197.813
|% 7,69
|
|CANTE
|8,87
|117.691.994
|% 6,61
|
|KUTPO
|44,56
|94.731.455
|% -9,98
|
|ORMA
|29,00
|33.350
|% -9,26
|
|METUR
|27,22
|8.746.655
|% -8,47
|
|ETILR
|6,00
|278.910
|% -5,06
|
|MERIT
|231,00
|256.410
|% -4,55
|
|THYAO
|13,29
|358.203.452
|% 1,84
|
|GARAN
|8,12
|300.349.652
|% -0,12
|
|TRILC
|49,90
|199.262.248
|% 3,74
|
|YKBNK
|2,15
|181.060.594
|% -0,92
|
|KOZAL
|123,80
|150.383.055
|% -1,35
|
|YKBNK
|2,15
|181.060.594
|% -0,92
|
|EKGYO
|1,89
|120.589.269
|% -0,53
|
|GARAN
|8,12
|300.349.652
|% -0,12
|
|THYAO
|13,29
|358.203.452
|% 1,84
|
|DOHOL
|3,01
|78.993.742
|% 0,67
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4316
|8,4339
|% -0,26
|
|Euro
|10,3127
|10,3194
|% 0,04
|
|Sterlin
|11,8881
|11,9478
|% -0,14
|
|Frank
|9,3706
|9,4270
|% -0,09
|
|Riyal
|2,2452
|2,2565
|% -0,12
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.900
|2,97
|
|Altın Gr.
|516
|516
|-0,09
|
|Cumhuriyet
|3.418
|3.470
|25,00
|
|Tam
|3.402
|3.487
|22,45
|
|Yarım
|1.644
|1.687
|10,86
|
|Çeyrek
|825
|844
|5,43
|
|Gümüş.Ons
|27,70
|27,73
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,52
|7,52
|-0,01
|
|B. Petrol
|68,38
|68,38
|-0,35
|