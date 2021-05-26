***CCOLA* *SANKO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***CCOLA******SANKO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler CCOLA, SANKO27.05.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaCOCA COLA ICECEK CCOLA 1,97 1,6745SANKO PAZARLAMA SANKO 0,1428571 0,1214285Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938236BIST