***CCOLA* *SANKO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
17.05.2022 16:47
***CCOLA******SANKO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler CCOLA, SANKO
18.05.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
COCA COLA ICECEK CCOLA 2,3599999 2,1239999
SANKO PAZARLAMA SANKO 1 0,9
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030892
BIST
16:532.410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 19,35
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.417
En Düşük
2.380
16:5315,7702
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 0,2291
|Açılış
|: 15,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,8891
En Düşük
15,5343
16:5316,6465
En Yüksek
|Değişim
|: 2,50%
|| 0,4063
|Açılış
|: 16,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2100
|
16,7255
En Düşük
16,2212
16:53923,64
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 12,64
|Açılış
|: 923,64
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
934,58
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler16:53
|ORCAY
|19,91
|217.321.493
|% 10,00
|
|EGEPO
|8,03
|45.400.255
|% 10,00
|
|IMASM
|38,78
|67.559.429
|% 9,98
|
|EUHOL
|2,76
|25.831.133
|% 9,96
|
|MANAS
|23,70
|27.578.877
|% 9,93
|
|ARMDA
|116,10
|454.373
|% -10,00
|
|GZNMI
|32,80
|4.177.539
|% -9,99
|
|UFUK
|40,48
|1.868.232
|% -9,96
|
|UZERB
|39,90
|507.755
|% -8,02
|
|SELVA
|9,71
|82.860.049
|% -6,54
|
|THYAO
|42,84
|3.061.868.715
|% 0,28
|
|SISE
|19,96
|2.257.887.544
|% 3,42
|
|SAHOL
|19,44
|1.221.590.059
|% 1,09
|
|AKBNK
|7,88
|1.210.055.230
|% -1,13
|
|KRDMD
|14,90
|1.199.574.763
|% -0,07
|
|EKGYO
|2,64
|807.383.427
|% 0,76
|
|YKBNK
|4,31
|1.179.364.135
|% -0,69
|
|SKBNK
|1,17
|197.225.872
|% 3,54
|
|AKBNK
|7,88
|1.210.055.230
|% -1,13
|
|SISE
|19,96
|2.257.887.544
|% 3,42
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,7507
|15,7702
|% 1,47
|
|Euro
|16,6085
|16,6465
|% 2,50
|
|Sterlin
|19,5770
|19,6751
|% 2,59
|
|Frank
|15,7951
|15,8903
|% 2,29
|
|Riyal
|4,1873
|4,2083
|% 1,42
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.824
|-0,45
|
|Altın Gr.
|924
|925
|13,66
|
|Cumhuriyet
|6.176
|6.269
|97,00
|
|Tam
|6.139
|6.297
|86,37
|
|Yarım
|2.967
|3.046
|41,78
|
|Çeyrek
|1.488
|1.523
|20,89
|
|Gümüş.Ons
|21,70
|21,73
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,96
|10,97
|0,17
|
|B. Petrol
|115
|115
|0,42
|
Seans Raporu
16:53
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-
17:07BLCYT
Yüzde 5.37 oranında artışla 15.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 517, 796 adet işlem
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17:06BLCYT
Yüzde 5.57 oranında artışla 15.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 517, 550 adet işlem
-
17:05XU100
Endeks 2, 409 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 76 üstünde . İşlem hacmi 27, 199.00 milyon TL de
-
17:05EUYO
Yüzde 7.41 oranında artışla 2.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 078, 727 adet işlem
-
17:04GLYHO
Yüzde 4.78 oranında artışla 3.29 lira fiyatla işlem gören hissede 88, 243, 873 adet işlem