***CCOLA* *SANKO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***CCOLA******SANKO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler CCOLA, SANKO18.05.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaCOCA COLA ICECEK CCOLA 2,3599999 2,1239999SANKO PAZARLAMA SANKO 1 0,9Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030892BIST