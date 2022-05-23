***CCOLA* *SANKO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme
23.05.2022 16:35
***CCOLA******SANKO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )
Özet Bilgi Hak Kullanım İşlemleri
İlgili Şirketler CCOLA, SANKO
Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ COCA COLA İÇECEK A.Ş. TRECOLA00011 CCOLA Nakit Temettü Ödeme 212,39999 235,99999 23/05/2022 TRY
PAY SENEDİ SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş. TRASANKO91I2 SANKO Nakit Temettü Ödeme 90 100 23/05/2022 TRY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031790
BIST
16:472.390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 9,44
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.381
|
2.399
En Düşük
2.376
16:4716,0740
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,1484
|Açılış
|: 16,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
16,1619
En Düşük
15,9172
16:4717,2727
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,2367
|Açılış
|: 17,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8200
|
17,3542
En Düşük
16,8668
16:47963,95
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 15,15
|Açılış
|: 963,95
|
|Önceki Kapanış
|: 948,79
|
966,17
En Düşük
947,65
BIST En Aktif Hisseler16:47
|ORCAY
|20,02
|125.827.983
|% 9,94
|
|KGYO
|4,76
|1.754.912
|% 9,93
|
|POLHO
|4,47
|66.708.383
|% 9,83
|
|DOKTA
|31,56
|5.873.999
|% 9,28
|
|JANTS
|78,65
|121.525.906
|% 9,24
|
|SELVA
|9,34
|27.998.341
|% -8,43
|
|NUGYO
|6,13
|242.094.250
|% -8,23
|
|MNDRS
|3,08
|21.184.305
|% -6,10
|
|SEYKM
|7,73
|59.415.871
|% -4,57
|
|ESCOM
|12,75
|20.260.488
|% -4,14
|
|THYAO
|42,70
|2.359.724.393
|% -0,61
|
|GARAN
|15,24
|2.067.219.308
|% 0,46
|
|SISE
|19,94
|1.607.650.869
|% 3,05
|
|KARSN
|5,83
|1.499.330.432
|% 1,39
|
|HEKTS
|29,72
|1.139.370.705
|% 5,24
|
|KARSN
|5,83
|1.499.330.432
|% 1,39
|
|EKGYO
|2,56
|459.903.410
|% -0,39
|
|SKBNK
|1,27
|205.804.451
|% 0,00
|
|GARAN
|15,24
|2.067.219.308
|% 0,46
|
|YKBNK
|4,37
|582.053.259
|% -0,68
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,0601
|16,0740
|% 0,93
|
|Euro
|17,2526
|17,2727
|% 1,39
|
|Sterlin
|20,0248
|20,1252
|% 0,23
|
|Frank
|16,6466
|16,7468
|% 1,37
|
|Riyal
|4,2712
|4,2926
|% 0,95
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.867
|1.867
|13,39
|
|Altın Gr.
|960
|960
|11,69
|
|Cumhuriyet
|6.395
|6.491
|117,00
|
|Tam
|6.360
|6.520
|113,93
|
|Yarım
|3.074
|3.154
|55,11
|
|Çeyrek
|1.542
|1.577
|27,56
|
|Gümüş.Ons
|22,13
|22,16
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,37
|11,38
|0,21
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,87
|
Seans Raporu
16:47
daha fazla
-
17:02TATGD
Yüzde 4.34 oranında artışla 14.44 lira fiyatla işlem gören hissede 926, 947 adet işlem
-
17:01GLCVY
Yüzde 4.19 oranında artışla 13.17 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 937, 342 adet işlem
-
17:00XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 44 artarak (% 0.28 ) 2, 652
-
17:00
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, GARAN, SISE
-
17:00XU100
Endeks 2, 388 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 32 üstünde . İşlem hacmi 25, 398.00 milyon TL de