Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***CCOLA* *SANKO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme

23.05.2022 16:35
***CCOLA* *SANKO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme


***CCOLA******SANKO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )

Özet Bilgi Hak Kullanım İşlemleri
İlgili Şirketler CCOLA, SANKO

Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ COCA COLA İÇECEK A.Ş. TRECOLA00011 CCOLA Nakit Temettü Ödeme 212,39999 235,99999 23/05/2022 TRY
PAY SENEDİ SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş. TRASANKO91I2 SANKO Nakit Temettü Ödeme 90 100 23/05/2022 TRY




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031790


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:472.390
Değişim :  0,40% |  9,44
Açılış :  2.392  
Önceki Kapanış :  2.381  
En Yüksek
2.399 En Düşük
2.376
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:47
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ORCAY 20,02 125.827.983 % 9,94  
KGYO 4,76 1.754.912 % 9,93  
POLHO 4,47 66.708.383 % 9,83  
DOKTA 31,56 5.873.999 % 9,28  
JANTS 78,65 121.525.906 % 9,24  
daha fazla
16:47 Alış Satış %  
Dolar 16,0601 16,0740 % 0,93  
Euro 17,2526 17,2727 % 1,39  
Sterlin 20,0248 20,1252 % 0,23  
Frank 16,6466 16,7468 % 1,37  
Riyal 4,2712 4,2926 % 0,95  
daha fazla
16:47 Alış Satış %  
Altın Ons 1.867 1.867 13,39  
Altın Gr. 960 960 11,69  
Cumhuriyet 6.395 6.491 117,00  
Tam 6.360 6.520 113,93  
Yarım 3.074 3.154 55,11  
Çeyrek 1.542 1.577 27,56  
Gümüş.Ons 22,13 22,16 0,34  
Gümüş Gr. 11,37 11,38 0,21  
B. Petrol 112 112 0,87  
Seans Raporu 16:47
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru