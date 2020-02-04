***CELHA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.02.2020 10:23
***CELHA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CELHA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CELHA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816896
BIST
11:59120.520
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 1.277,44
|Açılış
|: 120.476
|
|Önceki Kapanış
|: 119.243
|
120.670
En Düşük
120.159
11:595,9802
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0051
|Açılış
|: 5,9790
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9820
|
5,9880
En Düşük
5,9756
11:596,6139
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0060
|Açılış
|: 6,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6080
|
6,6241
En Düşük
6,6096
11:59301,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -2,02
|Açılış
|: 301,43
|
|Önceki Kapanış
|: 303,44
|
304,00
En Düşük
301,28
BIST En Aktif Hisseler
|DITAS
|13,34
|15.306.572
|% 16,40
|
|CELHA
|11,46
|11.714.509
|% 15,06
|
|DOKTA
|88,55
|22.659.630
|% 15,00
|
|OZGYO
|2,05
|103.593.742
|% 10,81
|
|KERVN
|0,55
|341.160
|% 10,00
|
|BEYAZ
|3,87
|1.754.184
|% -6,52
|
|NATEN
|18,98
|920.359
|% -5,95
|
|UZERB
|2,15
|12.588
|% -4,87
|
|SODSN
|13,90
|41.227
|% -3,47
|
|AYES
|2,80
|1.400
|% -3,11
|
|THYAO
|14,22
|588.319.906
|% 2,75
|
|PETKM
|4,20
|487.996.217
|% 2,19
|
|HALKB
|7,34
|428.924.653
|% 6,69
|
|ASELS
|23,86
|234.106.838
|% 2,05
|
|SISE
|5,58
|201.098.206
|% 0,00
|
|PETKM
|4,20
|487.996.217
|% 2,19
|
|EKGYO
|1,73
|101.093.548
|% 2,37
|
|HALKB
|7,34
|428.924.653
|% 6,69
|
|ODAS
|2,21
|118.770.357
|% 0,91
|
|KRDMD
|2,88
|151.527.116
|% 2,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7401
|7,7789
|% -0,15
|
|Frank
|6,1472
|6,1843
|% -0,34
|
|Riyal
|1,5885
|1,5965
|% -0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.567
|1.567
|-9,60
|
|Altın Gr.
|302
|302
|-1,75
|
|Cumhuriyet
|2.009
|2.040
|-11,00
|
|Tam
|1.988
|2.038
|-13,28
|
|Yarım
|961
|986
|-6,42
|
|Çeyrek
|482
|493
|-3,22
|
|Gümüş.Ons
|17,67
|17,72
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,01
|
|B. Petrol
|54,77
|54,77
|0,32
|