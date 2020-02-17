***CELHA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.02.2020 13:05
***CELHA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CELHA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CELHA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819417
BIST
13:49121.125
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 973,72
|Açılış
|: 120.982
|
|Önceki Kapanış
|: 120.151
|
121.242
En Düşük
120.561
13:496,0439
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0104
|Açılış
|: 6,0430
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0510
|
6,0586
En Düşük
6,0370
13:496,5561
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0050
|Açılış
|: 6,5540
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5570
|
6,5747
En Düşük
6,5445
13:49307,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,98
|Açılış
|: 307,11
|
|Önceki Kapanış
|: 308,09
|
308,68
En Düşük
306,62
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|3,40
|587.069.124
|% 18,06
|
|TSPOR
|5,43
|178.749.981
|% 16,52
|
|KUTPO
|10,92
|40.691.642
|% 15,92
|
|CELHA
|11,05
|6.684.088
|% 11,50
|
|OSTIM
|2,48
|98.539.098
|% 10,71
|
|ARDYZ
|16,25
|29.025.697
|% -9,72
|
|ERBOS
|24,96
|13.581.707
|% -9,17
|
|HUBVC
|40,00
|37.577.858
|% -7,36
|
|KRTEK
|3,40
|2.602.560
|% -7,10
|
|QNBFB
|49,50
|1.111.564
|% -6,34
|
|ASELS
|30,04
|968.278.491
|% 3,30
|
|THYAO
|15,20
|914.963.540
|% 2,08
|
|GSRAY
|3,40
|587.069.124
|% 18,06
|
|ODAS
|2,26
|509.811.516
|% 5,12
|
|PETKM
|4,17
|340.649.535
|% 0,48
|
|ODAS
|2,26
|509.811.516
|% 5,12
|
|GSRAY
|3,40
|587.069.124
|% 18,06
|
|BJKAS
|3,00
|247.925.840
|% 4,17
|
|PETKM
|4,17
|340.649.535
|% 0,48
|
|KARSN
|1,94
|157.469.201
|% -1,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8499
|7,8893
|% -0,33
|
|Frank
|6,1322
|6,1691
|% -0,14
|
|Riyal
|1,6065
|1,6146
|% -0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.580
|1.580
|-2,41
|
|Altın Gr.
|307
|307
|-0,98
|
|Cumhuriyet
|2.035
|2.065
|0,00
|
|Tam
|2.025
|2.075
|-5,63
|
|Yarım
|979
|1.004
|-2,72
|
|Çeyrek
|491
|502
|-1,36
|
|Gümüş.Ons
|17,74
|17,78
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,45
|-0,00
|