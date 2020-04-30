***CELHA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.04.2020 10:07
***CELHA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CELHA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841403
BIST
11:33101.739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 143,21
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.195
En Düşük
101.266
11:336,9885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0388
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9903
En Düşük
6,9408
11:337,6012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0419
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6025
En Düşük
7,5375
11:33385,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 2,80
|Açılış
|: 385,63
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,15
En Düşük
381,85
BIST En Aktif Hisseler
|ALYAG
|1,03
|2.923.492
|% 9,57
|
|ALGYO
|14,49
|39.960.290
|% 5,31
|
|ANHYT
|6,60
|3.572.115
|% 4,10
|
|ANSGR
|5,06
|3.932.408
|% 2,02
|
|AKCNS
|8,15
|3.059.099
|% 1,75
|
|ARSAN
|4,09
|6.686.374
|% -4,66
|
|ARENA
|13,85
|4.514.465
|% -4,48
|
|ALCTL
|19,41
|16.949.527
|% -2,95
|
|ALKIM
|60,20
|10.831.497
|% -2,29
|
|AKENR
|1,03
|5.714.951
|% -1,90
|
|ASELS
|27,46
|198.116.139
|% 0,22
|
|AKBNK
|5,95
|60.746.020
|% -0,34
|
|ALGYO
|14,49
|39.960.290
|% 5,31
|
|AEFES
|18,51
|34.141.059
|% 0,87
|
|ARCLK
|16,43
|33.328.671
|% 0,61
|
|AFYON
|2,55
|33.239.442
|% 0,39
|
|AKBNK
|5,95
|60.746.020
|% -0,34
|
|ASELS
|27,46
|198.116.139
|% 0,22
|
|ALARK
|4,63
|25.796.416
|% 1,31
|
|AKENR
|1,03
|5.714.951
|% -1,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6794
|8,7229
|% 0,45
|
|Frank
|7,1556
|7,1987
|% 0,66
|
|Riyal
|1,8516
|1,8609
|% 0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.716
|2,90
|
|Altın Gr.
|386
|386
|2,86
|
|Cumhuriyet
|2.472
|2.529
|17,00
|
|Tam
|2.537
|2.591
|17,30
|
|Yarım
|1.236
|1.267
|8,50
|
|Çeyrek
|620
|634
|4,30
|
|Gümüş.Ons
|15,29
|15,33
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,44
|0,02
|
|B. Petrol
|26,08
|26,08
|1,86
|
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