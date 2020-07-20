***CELHA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.07.2020 17:16
***CELHA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CELHA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860544
BIST
17:16119.596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 809,52
|Açılış
|: 118.844
|
|Önceki Kapanış
|: 118.786
|
119.747
En Düşük
118.583
17:166,8580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0018
|Açılış
|: 6,9070
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8624
En Düşük
6,8499
17:167,8456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0067
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
7,8694
En Düşük
7,8177
17:16400,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,46
|Açılış
|: 400,53
|
|Önceki Kapanış
|: 399,12
|
400,95
En Düşük
398,22
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.510,40
|18.631.721
|% 10,00
|
|PKENT
|445,50
|997.920
|% 10,00
|
|MERIT
|33,88
|326.872
|% 10,00
|
|BERA
|7,93
|8.905.366
|% 9,99
|
|BFREN
|606,50
|3.437.642
|% 9,99
|
|TSPOR
|4,02
|173.548.765
|% -9,87
|
|ASUZU
|16,44
|153.324.568
|% -7,38
|
|DITAS
|30,60
|4.625.555
|% -6,36
|
|AYEN
|5,63
|16.681.832
|% -6,17
|
|AYES
|4,65
|71.561
|% -5,68
|
|EKGYO
|2,32
|1.142.996.957
|% 1,31
|
|SISE
|6,43
|995.576.255
|% 3,71
|
|GUSGR
|5,46
|878.584.114
|% 9,86
|
|ASELS
|33,20
|750.237.743
|% 1,97
|
|CEMAS
|1,81
|703.135.013
|% 5,23
|
|EKGYO
|2,32
|1.142.996.957
|% 1,31
|
|CEMAS
|1,81
|703.135.013
|% 5,23
|
|GUSGR
|5,46
|878.584.114
|% 9,86
|
|ADESE
|2,51
|395.904.785
|% 9,61
|
|SISE
|6,43
|995.576.255
|% 3,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6394
|8,6828
|% 0,56
|
|Frank
|7,2692
|7,3130
|% -0,08
|
|Riyal
|1,8228
|1,8320
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|5,89
|
|Altın Gr.
|400
|401
|1,40
|
|Cumhuriyet
|2.601
|2.623
|23,90
|
|Tam
|2.679
|2.691
|24,50
|
|Yarım
|1.300
|1.317
|12,00
|
|Çeyrek
|652
|659
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,75
|19,77
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|4,35
|4,36
|0,09
|
|B. Petrol
|42,55
|42,55
|-0,59
|
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