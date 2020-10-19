***CELHA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.10.2020 10:07
***CELHA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
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Açıklamalar
CELHA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882288
BIST
11:271.200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 7,39
|Açılış
|: 1.195
|
|Önceki Kapanış
|: 1.193
|
1.202
En Düşük
1.195
11:277,8951
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0382
|Açılış
|: 7,9030
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9320
|
7,9379
En Düşük
7,8706
11:279,2664
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0297
|Açılış
|: 9,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2800
|
9,3066
En Düşük
9,2236
11:27485,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,51
|Açılış
|: 485,12
|
|Önceki Kapanış
|: 484,61
|
486,73
En Düşük
482,70
BIST En Aktif Hisseler11:27
|MARTI
|1,76
|58.277.875
|% 10,00
|
|SNGYO
|2,75
|104.138.262
|% 10,00
|
|BFREN
|908,70
|72.361.778
|% 10,00
|
|KARTN
|845,90
|3.356.531
|% 10,00
|
|KONYA
|568,70
|10.669.381
|% 10,00
|
|YAPRK
|49,68
|5.456.431
|% -10,00
|
|KENT
|297,00
|130.680
|% -10,00
|
|MERKO
|21,60
|6.039.403
|% -10,00
|
|ARTI
|11,92
|603.307
|% -9,97
|
|COSMO
|8,78
|30.317
|% -9,95
|
|GARAN
|7,33
|851.865.072
|% 2,09
|
|SKBNK
|1,96
|388.099.512
|% 6,52
|
|ALBRK
|1,71
|337.269.859
|% 4,91
|
|PETKM
|4,55
|300.639.657
|% -1,73
|
|AKBNK
|5,31
|265.895.285
|% 2,12
|
|SKBNK
|1,96
|388.099.512
|% 6,52
|
|ALBRK
|1,71
|337.269.859
|% 4,91
|
|TSKB
|1,40
|212.457.273
|% 9,37
|
|IHLGM
|1,41
|179.144.719
|% -5,53
|
|GARAN
|7,33
|851.865.072
|% 2,09
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8918
|7,8951
|% -0,48
|
|Euro
|9,2618
|9,2664
|% -0,32
|
|Sterlin
|10,2221
|10,2733
|% 0,04
|
|Frank
|8,6025
|8,6543
|% -0,39
|
|Riyal
|2,0980
|2,1085
|% -0,51
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.911
|11,56
|
|Altın Gr.
|485
|485
|0,18
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.254
|-6,00
|
|Tam
|3.191
|3.271
|5,77
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|2,80
|
|Çeyrek
|774
|791
|1,39
|
|Gümüş.Ons
|24,67
|24,71
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,10
|
|B. Petrol
|42,74
|42,74
|-0,19
|
Seans Raporu
11:27
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