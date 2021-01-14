***CELHA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.01.2021 17:56
***CELHA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CELHA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902197
BIST
18:051.547
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -12,68
|Açılış
|: 1.567
|
|Önceki Kapanış
|: 1.559
|
1.568
En Düşük
1.542
18:057,3656
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0372
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,4582
En Düşük
7,3596
18:058,9444
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0560
|Açılış
|: 8,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0707
En Düşük
8,9326
18:05436,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -2,81
|Açılış
|: 436,82
|
|Önceki Kapanış
|: 439,54
|
441,73
En Düşük
435,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|1.421,80
|159.773.156
|% 10,00
|
|PKENT
|979,00
|2.249.372
|% 10,00
|
|TKURU
|302,50
|2.344.295
|% 10,00
|
|YAPRK
|117,80
|27.885.149
|% 9,99
|
|FMIZP
|157,40
|80.005.006
|% 9,99
|
|AYES
|9,81
|356.835
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,34
|2.916.813
|% -9,99
|
|EMNIS
|41,92
|5.340.315
|% -9,97
|
|KUTPO
|55,60
|126.886.888
|% -9,96
|
|UZERB
|86,75
|4.802.533
|% -9,96
|
|THYAO
|13,26
|2.777.508.387
|% -0,15
|
|DOHOL
|3,63
|1.767.711.937
|% -3,97
|
|KOZAL
|110,50
|1.339.889.870
|% -3,24
|
|GARAN
|10,31
|1.284.431.880
|% -2,37
|
|TCELL
|16,85
|1.204.225.075
|% -1,75
|
|SKBNK
|1,64
|1.049.295.714
|% 2,50
|
|EKGYO
|2,48
|1.203.742.217
|% 1,22
|
|DOHOL
|3,63
|1.767.711.937
|% -3,97
|
|TSKB
|1,87
|502.329.832
|% -1,58
|
|THYAO
|13,26
|2.777.508.387
|% -0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3616
|7,3656
|% -0,50
|
|Euro
|8,9372
|8,9444
|% -0,62
|
|Sterlin
|10,0240
|10,0742
|% -0,36
|
|Frank
|8,2473
|8,2970
|% -0,71
|
|Riyal
|1,9582
|1,9680
|% -0,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.843
|-6,06
|
|Altın Gr.
|437
|437
|-2,50
|
|Cumhuriyet
|2.909
|2.953
|-41,00
|
|Tam
|2.895
|2.968
|-39,78
|
|Yarım
|1.399
|1.436
|-19,24
|
|Çeyrek
|702
|718
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|25,43
|25,46
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,03
|0,04
|
|B. Petrol
|55,87
|55,87
|-0,19
|
Seans Raporu
18:05
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BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, TAVHL, GUBRF