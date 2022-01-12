***CELHA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.01.2022 12:40
***CELHA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CELHA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CELHA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992970
BIST
12:572.069
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 22,75
|Açılış
|: 2.070
|
|Önceki Kapanış
|: 2.046
|
2.075
En Düşük
2.059
12:5713,8484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0415
|Açılış
|: 13,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8400
|
13,8577
En Düşük
13,7216
12:5715,7529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0532
|Açılış
|: 15,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7529
En Düşük
15,5761
12:57808,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,50
|Açılış
|: 808,21
|
|Önceki Kapanış
|: 808,72
|
809,79
En Düşük
802,11
BIST En Aktif Hisseler12:53
|EMNIS
|23,90
|687.699
|% 9,94
|
|UZERB
|68,05
|299.420
|% 9,94
|
|DARDL
|3,56
|156.226.752
|% 9,88
|
|YKSLN
|6,14
|42.379.337
|% 9,84
|
|ORCAY
|39,76
|12.145.016
|% 9,53
|
|CELHA
|8,38
|9.922.938
|% -5,31
|
|GEDZA
|20,14
|23.331.670
|% -4,55
|
|PENTA
|335,90
|26.008.334
|% -4,03
|
|RALYH
|10,05
|27.512.600
|% -3,46
|
|SONME
|41,64
|2.277.347
|% -2,89
|
|KRDMD
|12,79
|3.489.667.386
|% 1,19
|
|SISE
|15,41
|2.069.646.488
|% 4,40
|
|THYAO
|27,24
|1.518.478.861
|% 1,26
|
|EREGL
|31,94
|1.422.338.647
|% 0,57
|
|YKBNK
|3,80
|838.300.251
|% 1,33
|
|KRDMD
|12,79
|3.489.667.386
|% 1,19
|
|YKBNK
|3,80
|838.300.251
|% 1,33
|
|SISE
|15,41
|2.069.646.488
|% 4,40
|
|PETKM
|9,67
|640.771.802
|% 2,33
|
|EKGYO
|2,39
|155.337.775
|% 0,84
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8400
|13,8492
|% 0,31
|
|Euro
|15,7367
|15,7502
|% 0,32
|
|Sterlin
|18,8049
|18,8992
|% 0,29
|
|Frank
|14,9244
|15,0143
|% 0,31
|
|Riyal
|3,6763
|3,6947
|% 0,32
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|-7,10
|
|Altın Gr.
|807
|807
|-1,47
|
|Cumhuriyet
|5.356
|5.436
|25,00
|
|Tam
|5.331
|5.464
|28,76
|
|Yarım
|2.576
|2.643
|13,91
|
|Çeyrek
|1.292
|1.321
|6,96
|
|Gümüş.Ons
|22,69
|22,71
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,09
|10,09
|-0,02
|
|B. Petrol
|84,15
|84,15
|0,43
|