***CELHA* *BUCIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***CELHA******BUCIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler BUCIM, CELHA15.02.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Sermaye Artırımı/AzaltımıPay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği AçıklamaBURSA CIMENTO BUCIM 177,77777 1,00 Kaydi PayCELIK HALAT CELHA 151,51515 1,00 Kaydi Payhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909371BIST