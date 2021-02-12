***CELHA* *BUCIM* *IZMDC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***CELHA******BUCIM******IZMDC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetDüzeltme Nedeni Linkteki (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909371) Hak Kullanım Duyurusu bu duyuru ile güncellenmiştir.İlgili Şirketler BUCIM, CELHA, IZMDC15.02.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Sermaye Artırımı/AzaltımıPay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği AçıklamaBURSA CIMENTO BUCIM 177,77777 1,00 Kaydi PayCELIK HALAT CELHA 151,51515 1,00 Kaydi PayIZMIR DEMIR CELIK IZMDC 300,00000 1,00 Kaydi Payhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909477BIST