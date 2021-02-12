***CELHA* *BUCIM* *IZMDC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
12.02.2021 19:53
***CELHA******BUCIM******IZMDC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Düzeltme Nedeni Linkteki (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909371) Hak Kullanım Duyurusu bu duyuru ile güncellenmiştir.
İlgili Şirketler BUCIM, CELHA, IZMDC
15.02.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
BURSA CIMENTO BUCIM 177,77777 1,00 Kaydi Pay
CELIK HALAT CELHA 151,51515 1,00 Kaydi Pay
IZMIR DEMIR CELIK IZMDC 300,00000 1,00 Kaydi Pay
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909477
BIST
18:051.538
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -7,15
|Açılış
|: 1.543
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.549
En Düşük
1.527
18:057,0281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0023
|Açılış
|: 7,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0300
|
7,0476
En Düşük
7,0087
18:058,5168
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0207
|Açılış
|: 8,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5250
|
8,5445
En Düşük
8,4862
18:05411,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,62
|Açılış
|: 411,86
|
|Önceki Kapanış
|: 412,48
|
413,90
En Düşük
408,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DARDL
|34,98
|10.183.098
|% 10,00
|
|AVGYO
|5,39
|20.217.823
|% 10,00
|
|KONTR
|94,70
|94.056.421
|% 9,99
|
|BAKAB
|29,06
|57.680.695
|% 9,99
|
|KRGYO
|7,60
|26.511.519
|% 9,99
|
|EKIZ
|11,79
|962.842
|% -10,00
|
|TACTR
|28,80
|1.156.397
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,48
|975.585
|% -10,00
|
|TGSAS
|29,04
|137.709.098
|% -9,98
|
|PSDTC
|36,72
|7.562.767
|% -9,96
|
|KOZAL
|144,20
|2.909.434.677
|% 5,49
|
|SASA
|34,42
|1.664.409.909
|% 9,97
|
|GARAN
|9,92
|1.530.374.641
|% -0,20
|
|SISE
|7,69
|870.331.474
|% -0,90
|
|EKGYO
|2,52
|843.041.027
|% -1,56
|
|EKGYO
|2,52
|843.041.027
|% -1,56
|
|DOHOL
|3,58
|687.750.556
|% -2,45
|
|TSKB
|1,75
|325.539.430
|% -1,13
|
|GARAN
|9,92
|1.530.374.641
|% -0,20
|
|PETKM
|4,98
|722.975.456
|% -2,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0233
|7,0257
|% 0,00
|
|Euro
|8,5128
|8,5161
|% -0,25
|
|Sterlin
|9,7037
|9,7524
|% 0,27
|
|Frank
|7,8490
|7,8963
|% -0,18
|
|Riyal
|1,8674
|1,8768
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|-3,58
|
|Altın Gr.
|411
|411
|-1,02
|
|Cumhuriyet
|2.739
|2.781
|-29,00
|
|Tam
|2.724
|2.795
|-32,32
|
|Yarım
|1.317
|1.352
|-15,63
|
|Çeyrek
|660
|676
|-7,82
|
|Gümüş.Ons
|27,28
|27,32
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,15
|0,05
|
|B. Petrol
|62,59
|62,59
|1,45
|
Seans Raporu
18:05
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17:59EUHOL
Yüzde -4.17 oranında düşüşle 3.91 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 558, 988 adet işlem
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 99 kaybederek (% -0.59 ) 1, 348
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONTR, VAKFN, INVEO, AVGYO, DARDL, GEDIK, IDGYO, BAKAB, NIBAS, KRGYO
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17:58
RODRG, SNKRN, KONTR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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