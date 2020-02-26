***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
26.02.2020 18:58
***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member of PricewaterhouseCoopers)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz 26 Şubat 2020 tarihinde
Denetimden Sorumlu Komitemizin uygun görüşü ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesinde, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member of PricewaterhouseCoopers)'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmesine ve görevlendirmenin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821842
BIST
18:05115.171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 806,74
|Açılış
|: 114.282
|
|Önceki Kapanış
|: 114.365
|
115.353
En Düşük
113.147
18:056,1561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0123
|Açılış
|: 6,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1290
|
6,1639
En Düşük
6,1376
18:056,7042
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0176
|Açılış
|: 6,6930
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6400
|
6,7212
En Düşük
6,6789
18:05324,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,30
|Açılış
|: 324,32
|
|Önceki Kapanış
|: 323,02
|
327,58
En Düşük
321,63
BIST En Aktif Hisseler
|BRYAT
|72,90
|14.500.902
|% 20,00
|
|BRSAN
|13,10
|129.604.274
|% 19,96
|
|OYAYO
|2,94
|15.085.674
|% 14,84
|
|NIBAS
|6,38
|309.682
|% 11,93
|
|BALAT
|2,48
|658.207
|% 9,73
|
|SNPAM
|6,30
|12.016.750
|% -11,76
|
|YBTAS
|5.210,90
|339.548
|% -10,00
|
|YONGA
|11,20
|284.010
|% -9,68
|
|MTRYO
|5,50
|63.070
|% -6,46
|
|RYSAS
|9,40
|63.234.276
|% -6,00
|
|THYAO
|13,24
|2.568.426.280
|% -1,78
|
|ASELS
|29,00
|2.418.117.395
|% -0,48
|
|GARAN
|10,63
|705.588.418
|% -0,28
|
|KRDMD
|2,91
|572.437.279
|% 3,19
|
|ODAS
|2,18
|454.513.888
|% 0,00
|
|ODAS
|2,18
|454.513.888
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,91
|572.437.279
|% 3,19
|
|THYAO
|13,24
|2.568.426.280
|% -1,78
|
|IHLGM
|1,33
|234.389.557
|% 1,53
|
|KARSN
|1,94
|267.931.384
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9307
|7,9705
|% -0,38
|
|Frank
|6,2773
|6,3151
|% 0,14
|
|Riyal
|1,6355
|1,6437
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.640
|1.640
|10,01
|
|Altın Gr.
|324
|324
|1,20
|
|Cumhuriyet
|2.149
|2.181
|-13,00
|
|Tam
|2.136
|2.190
|-7,30
|
|Yarım
|1.033
|1.059
|-3,53
|
|Çeyrek
|518
|530
|-1,77
|
|Gümüş.Ons
|17,89
|17,93
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,53
|3,54
|-0,00
|
|B. Petrol
|53,97
|53,97
|-0,29
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 859, 68 artarak (% 0.80 ) 108, 754
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BALAT, YKGYO, LIDFA, PEGYO, INDES
-
17:59
BRYAT, DOKTA, SANEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
RYSAS, KLNMA, BASCM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 319 hisse senedinden 122 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 166 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 31 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem