***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme









***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesi'nin '' Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye '' başlıklı 6. maddesinin tadili 05.04.2021 tarihinde Kocaeli Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup, 06 Nisan 2021 tarih ve 10303 nolu TTSG' de ilan edilmiştir. Güncel Esas Sözleşmemiz ektedir.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No2 06/07/2012 06/07/2012 81064 06/07/2012 06/07/2012 81066 06/07/2012 06/07/2012 81068 06/07/2012 06/07/2012 810616 06/07/2012 06/07/2012 810619 06/07/2012 06/07/2012 810620 06/07/2012 06/07/2012 810621 06/07/2012 06/07/2012 81063 04/07/2013 04/07/2013 83567 04/07/2013 04/07/2013 83569 04/07/2013 04/07/2013 835610 04/07/2013 04/07/2013 835611 04/07/2013 04/07/2013 835612 04/07/2013 04/07/2013 835613 04/07/2013 04/07/2013 835614 04/07/2013 04/07/2013 835615 04/07/2013 04/07/2013 835617 04/07/2013 04/07/2013 835618 04/07/2013 04/07/2013 835622 04/07/2013 04/07/2013 835623 04/07/2013 04/07/2013 835624 04/07/2013 04/07/2013 83566 30/03/2017 05/04/2017 92994 09/12/2020 15/12/2020 102246 09/12/2020 15/12/2020 1022411 09/12/2020 15/12/2020 1022414 09/12/2020 15/12/2020 1022418 09/12/2020 15/12/2020 1022424 09/12/2020 15/12/2020 102246 05/04/2021 06/04/2021 10303http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923783BIST