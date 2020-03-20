***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiÜretime ara verilmesi.Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiÜretim faaliyetleri.Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniCorona Virüs (COVID-19) salgınının yayılmasının önlenmesi mücadelesi kapsamında, çalışanlarımızın sağlığının korunması ve iş güvenliğinin sağlanması.Varsa Yetkili Organ Karar TarihiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi01.04.2020Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiŞirketimiz'in bir aylık üretim kaybının yaklaşık 4.500 ton civarında olacağı tahmin edilmekte olup, Corona Virüs salgınının etkisinin hafiflemesi ve piyasa koşullarının da uygun hale gelmesi ile birlikte, bu kaybın telafi edilmesi için gerekli çalışmalar planlanmaktadır.Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiŞirketimiz'in bir aylık ciro kaybının yaklaşık 30.000.000 Türk Lirası civarında olacağı tahmin edilmekte olup, Corona Virüs salgınının etkisinin hafiflemesi ve piyasa koşullarının da uygun hale gelmesi ile birlikte, bu kaybın telafi edilmesi için gerekli çalışmalar planlanmaktadır.Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payıİş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısıİşe ara verme nedeniyle iş akdi feshi öngörülmemektedir.Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıŞirket Yönetimince Alınan TedbirlerTekrar üretime başlandığında tedarik sıkıntısı çekmemek ve Şirket?in nakit akışının devamını sağlamak üzere gerekli tedbirler alınmıştır.Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarÜlke çapında, salgın hastalık riskinin kontrol altına alınmasıdır.Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih03.05.2020Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiEtkisi yoktur.AçıklamalarCorona Virüs (COVID-19) salgınının yayılmasının önlenmesi mücadelesi kapsamında çalışanlarımızın sağlığını korumak ve iş güvenliğinin sağlanmasını teminen üretime geçici bir süre ara verilmesine karar verilmiştir. Üretime 01.04.2020-03.05.2020 tarihleri arasında ara verilecektir. Salgın Hastalık riskinin kontrol altına alındığının anlaşılması durumunda üretime tekrar devam edilecektir. Şirketimiz'de satış, tahsilat, nakit akışı, tedarik vb. Koşullarda herhangi önemli bir sıkıntı bulunmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831027BIST