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***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

30.04.2020 17:44
GÜNCEL HABERLER



***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )

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Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20/03/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bildirime Konu Durumun Niteliği
Üretime tekrar başlanması .
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Üretim faaliyetleri.
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Corona Virüs (COVID-19) salgınının yayılmasının önlenmesi mücadelesi kapsamında, çalışanlarımızın sağlığının korunması ve iş güvenliğinin sağlanması.
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
01.04.2020
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
Şirketimiz'in bir aylık üretim kaybının yaklaşık 4.500 ton civarında olacağı tahmin edilmekte olup, Corona Virüs salgınının etkisinin hafiflemesi ve piyasa koşullarının da uygun hale gelmesi ile birlikte, bu kaybın telafi edilmesi için gerekli çalışmalar planlanmaktadır.
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
Şirketimiz'in bir aylık ciro kaybının yaklaşık 30.000.000 Türk Lirası civarında olacağı tahmin edilmekte olup, Corona Virüs salgınının etkisinin hafiflemesi ve piyasa koşullarının da uygun hale gelmesi ile birlikte, bu kaybın telafi edilmesi için gerekli çalışmalar planlanmaktadır.
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
-
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
İşe ara verme nedeniyle iş akdi feshi öngörülmemektedir.
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
-
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
Tekrar üretime başlandığında tedarik sıkıntısı çekmemek ve Şirket'in nakit akışının devamını sağlamak üzere gerekli tedbirler alınmıştır.
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
Ülke çapında, salgın hastalık riskinin kontrol altına alınmasıdır.
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
04.05.2020
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
Etkisi yoktur.
Açıklamalar

20 Mart 2020 tarihli açıklamamızda, tüm dünyayı etkisi altına alan COVİD-19 salgını kapsamında alınan önlemler çerçevesinde fabrikamızın 3 Mayıs 2020 tarihine kadar kapalı olacağı ifade edilmişti. 
Şirketimiz gerekli tüm tedbirleri almak ve kısa çalışma ödeneğinden faydalanmaya devam etmek suretiyle, 4 Mayıs 2020 tarihinde tekrar üretime başlayacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841800


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