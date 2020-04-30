***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20/03/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiÜretime tekrar başlanması .Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiÜretim faaliyetleri.Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniCorona Virüs (COVID-19) salgınının yayılmasının önlenmesi mücadelesi kapsamında, çalışanlarımızın sağlığının korunması ve iş güvenliğinin sağlanması.Varsa Yetkili Organ Karar TarihiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi01.04.2020Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiŞirketimiz'in bir aylık üretim kaybının yaklaşık 4.500 ton civarında olacağı tahmin edilmekte olup, Corona Virüs salgınının etkisinin hafiflemesi ve piyasa koşullarının da uygun hale gelmesi ile birlikte, bu kaybın telafi edilmesi için gerekli çalışmalar planlanmaktadır.Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiŞirketimiz'in bir aylık ciro kaybının yaklaşık 30.000.000 Türk Lirası civarında olacağı tahmin edilmekte olup, Corona Virüs salgınının etkisinin hafiflemesi ve piyasa koşullarının da uygun hale gelmesi ile birlikte, bu kaybın telafi edilmesi için gerekli çalışmalar planlanmaktadır.Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payıİş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısıİşe ara verme nedeniyle iş akdi feshi öngörülmemektedir.Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıŞirket Yönetimince Alınan TedbirlerTekrar üretime başlandığında tedarik sıkıntısı çekmemek ve Şirket'in nakit akışının devamını sağlamak üzere gerekli tedbirler alınmıştır.Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarÜlke çapında, salgın hastalık riskinin kontrol altına alınmasıdır.Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih04.05.2020Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiEtkisi yoktur.Açıklamalar20 Mart 2020 tarihli açıklamamızda, tüm dünyayı etkisi altına alan COVİD-19 salgını kapsamında alınan önlemler çerçevesinde fabrikamızın 3 Mayıs 2020 tarihine kadar kapalı olacağı ifade edilmişti.Şirketimiz gerekli tüm tedbirleri almak ve kısa çalışma ödeneğinden faydalanmaya devam etmek suretiyle, 4 Mayıs 2020 tarihinde tekrar üretime başlayacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841800BIST