***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.500.000 8.642.368 -4.538.909 4.382 2.175.592 13.779.136 18.372.631 54.935.200 0 54.935.200Transferler1.730.498 16.642.133 -18.372.631 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-9.381 -3.200.068 -3.209.449 0 -3.209.449Kar Payları-10.000.000 -10.000.000 0 -10.000.000Dönem Sonu Bakiyeler18 16.500.000 8.642.368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.538.909 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.906.090 0 0 0 20.421.269 -3.200.068 41.725.751 0 41.725.751Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.500.000 8.642.368 -5.504.130 -33.245 3.906.090 20.421.269 -10.447.614 33.484.738 0 33.484.738Transferler-10.447.614 10.447.614 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-65.873 -3.630.180 -3.696.053 0 -3.696.053Dönem Sonu Bakiyeler18 16.500.000 8.642.368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.504.130 0 0 0 0 0 0 0 0 -99.118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.906.090 0 0 0 9.973.655 -3.630.180 29.788.685 0 29.788.685Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-21.137.753 -6.544.645Dönem Karı (Zararı)-3.630.180 -3.200.068Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler9.735.626 7.375.183Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11,12 3.325.994 2.313.053Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 -75.344Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 -75.344Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler757.620 1.308.825Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13,15 775.965 886.825Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 15.200 347.000Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler13 -33.545 75.000Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler684.850 894.825Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler22 -49.432 -86.950Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23 633.216 846.659Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri22 118.509Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri22 -17.443 135.116Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler5.312.484 3.812.485Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 -345.322 -878.661İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-26.906.183 -10.013.412Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-14.124.699 -10.366.907Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.261.819 -5.374.287Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler150.181 18.152.038Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-9.605.403 -13.357.363Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.064.443 933.107Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-20.800.737 -5.838.297Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -337.016 -464.499Vergi İadeleri (Ödemeleri)-241.849YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-4.076.680 -2.059.430Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11,12 -4.076.680 -2.059.430FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI18.632.507 22.661.054Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri108.427.026 82.685.269Kredilerden Nakit Girişleri108.427.026 65.040.614Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri17.644.655Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-89.075.000 -58.798.620Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-89.075.000 -38.871.606Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları-19.927.014Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -527.496 -465.886Ödenen Faiz-241.455 -846.659Alınan Faiz49.432 86.950YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.581.926 14.056.979NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.581.926 14.056.979DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 17.230.550 2.948.073DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 10.648.624 17.005.052Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 10.648.624 17.230.550Ticari Alacaklar87.290.009 73.147.867İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar26 184.938 324.199İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 87.105.071 72.823.668Diğer Alacaklar7.113.885 4.658.862İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 7.113.885 4.658.862Stoklar9 62.741.211 62.790.623Peşin Ödenmiş Giderler16 2.489.102 2.047.540Diğer Dönen Varlıklar17 5.430.956 6.020.006ARA TOPLAM175.713.787 165.895.448TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR175.713.787 165.895.448DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 20.087 20.087Maddi Duran Varlıklar11 62.137.603 61.218.226Kullanım Hakkı Varlıkları10 1.397.473 83.781Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 7.897.488 7.690.716Ertelenmiş Vergi Varlığı24 4.494.364 4.149.042Diğer Duran Varlıklar17 621.961 667.677TOPLAM DURAN VARLIKLAR76.568.976 73.829.529TOPLAM VARLIKLAR252.282.763 239.724.977KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar98.192.169 73.156.600İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar98.192.169 73.156.600Banka Kredileri5 98.192.169 73.156.600Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.445.715 96.712İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları69.749 96.712Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 69.749 96.712İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.375.966 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 1.375.966 0Ticari Borçlar107.927.987 117.414.881İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 107.927.987 117.414.881Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8 1.156.518 992.424Diğer Borçlar1.325.550 895.290İlişkili Taraflara Diğer Borçlar26 1.325.550 895.290Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16 309.053 907.472Kısa Vadeli Karşılıklar705.283 1.904.015Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 550.202 1.730.589Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 155.081 173.426Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7 489.147 180.492ARA TOPLAM211.551.422 195.547.886TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER211.551.422 195.547.886UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar10.942.656 10.692.353Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 10.942.656 10.692.353TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.942.656 10.692.353TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER222.494.078 206.240.239ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar29.788.685 33.484.738Ödenmiş Sermaye18 16.500.000 16.500.000Sermaye Düzeltme Farkları18 8.642.368 8.642.368Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-5.504.130 -5.504.130Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.504.130 -5.504.130Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -5.504.130 -5.504.130Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-99.118 -33.245Yabancı Para Çevrim Farkları18 -99.118 -33.245Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 3.906.090 3.906.090Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları9.973.655 20.421.269Net Dönem Karı veya Zararı-3.630.180 -10.447.614TOPLAM ÖZKAYNAKLAR29.788.685 33.484.738TOPLAM KAYNAKLAR252.282.763 239.724.977Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 87.646.253 74.659.373Satışların Maliyeti19 -75.691.778 -66.107.843TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)11.954.475 8.551.530BRÜT KAR (ZARAR)11.954.475 8.551.530Genel Yönetim Giderleri20 -4.196.613 -3.406.784Pazarlama Giderleri20 -5.848.688 -4.834.193Araştırma ve Geliştirme Giderleri20 -471.489 -671.553Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 6.741.367 6.487.103Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -6.583.996 -5.771.362ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.595.056 354.741FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.595.056 354.741Finansman Giderleri23 -5.570.558 -4.433.470SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-3.975.502 -4.078.729Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri345.322 878.661Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 345.322 878.661SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-3.630.180 -3.200.068DÖNEM KARI (ZARARI)-3.630.180 -3.200.068Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-3.630.180 -3.200.068Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç/(kayıp) 25 -0,22000000 -0,19000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-65.873 -9.381Yabancı Para Çevrim Farkları-65.873 -9.381DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-65.873 -9.381TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.696.053 -3.209.449Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-3.696.053 -3.209.449http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846771BIST