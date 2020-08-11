***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.500.000 8.642.368 -4.538.909 4.382 2.175.592 13.779.136 18.372.631 54.935.200 54.935.200Transferler1.730.497 16.642.134 -18.372.631 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-16.415 -4.185.236 -4.201.651 -4.201.651Kar Payları-10.000.000 -10.000.000 -10.000.000Dönem Sonu Bakiyeler18 16.500.000 8.642.368 -4.538.909 -12.033 3.906.089 20.421.270 -4.185.236 40.733.549 40.733.549Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.500.000 8.642.368 -5.504.130 -33.245 3.906.090 20.421.269 -10.447.614 33.484.738 33.484.738Transferler-10.447.614 10.447.614 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-127.090 -11.589.406 -11.716.496 -11.716.496Dönem Sonu Bakiyeler18 16.500.000 8.642.368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.504.130 0 0 0 0 0 0 0 0 -160.335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.906.090 0 0 0 9.973.655 -11.589.406 0 21.768.242 21.768.242Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-12.561.261 21.578.102Dönem Karı (Zararı)-11.589.406 -4.185.236Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler18.916.850 17.558.923Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11,12 6.302.587 6.691.103Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler130.797 731.735Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 130.797 807.079Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 -75.344Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.443.038 1.722.071Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13,15 1.594.464 1.664.871Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 -28.000 57.200Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-123.426Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.111.775 1.585.021Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler22 -149.953 -92.102Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23 2.212.844 1.504.728Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri22 282.886 297.556Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri22 -234.002 -125.161Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler9.426.212 7.149.074Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 -497.559 -320.081İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-19.378.513 9.210.885Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler17.405.985 -15.765.234Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler514.330 -9.080.524Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-7.223.178 1.438.534Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-28.922.493 33.752.273Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.153.157 -1.134.164Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-12.051.069 22.584.572Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13,15 -510.192 -1.006.470YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-6.080.975 -7.729.109Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.080.975 -7.729.109FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.127.771 -15.231.492Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri142.282.096 104.628.943Kredilerden Nakit Girişleri142.282.096 91.987.581Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri12.641.362Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-131.778.470 -109.872.958Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-131.778.470 -81.085.853Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları-28.787.105Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -902.320 1.425.149Ödenen Temettüler-10.000.000Ödenen Faiz-1.623.488 -1.504.728Alınan Faiz149.953 92.102YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-10.514.465 -1.382.499NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-10.514.465 -1.382.499DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 17.230.550 2.948.073DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 6.716.085 1.565.574Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 6.716.085 17.230.550Ticari Alacaklar55.845.087 73.147.867İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar27 45.676 324.199İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 55.799.411 72.823.668Diğer Alacaklar633.661 4.658.862İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 633.661 4.658.862Stoklar9 70.550.123 62.790.623Peşin Ödenmiş Giderler16 2.360.857 2.047.540Diğer Dönen Varlıklar17 9.256.577 6.020.006ARA TOPLAM145.362.390 165.895.448TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR145.362.390 165.895.448DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 20.087 20.087Maddi Duran Varlıklar11 61.072.684 61.218.226Kullanım Hakkı Varlıkları10 921.243 83.781Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 8.030.786 7.690.716Ertelenmiş Vergi Varlığı25 4.646.601 4.149.042Diğer Duran Varlıklar17 628.660 667.677TOPLAM DURAN VARLIKLAR75.320.061 73.829.529TOPLAM VARLIKLAR220.682.451 239.724.977KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar93.653.013 73.156.600İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar93.653.013 73.156.600Banka Kredileri5 93.653.013 73.156.600Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.134.187 96.712İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları36.017 96.712Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 36.017 96.712İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.098.170Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 1.098.170Ticari Borçlar88.775.274 117.414.881İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 88.775.274 117.414.881Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8 1.049.222 992.424Diğer Borçlar1.040.669 895.290İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7,27 1.040.669 895.290Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16 386.845 907.472Kısa Vadeli Karşılıklar662.780 1.904.015Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 640.780 1.730.589Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 22.000 173.426Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7 714.818 180.492ARA TOPLAM187.416.808 195.547.886TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER187.416.808 195.547.886UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar11.497.401 10.692.353Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 11.497.401 10.692.353TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.497.401 10.692.353TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER198.914.209 206.240.239ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar21.768.242 33.484.738Ödenmiş Sermaye18 16.500.000 16.500.000Sermaye Düzeltme Farkları18 8.642.368 8.642.368Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-5.504.130 -5.504.130Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.504.130 -5.504.130Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -5.504.130 -5.504.130Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-160.335 -33.245Yabancı Para Çevrim Farkları18 -160.335 -33.245Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 3.906.090 3.906.090Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları9.973.655 20.421.269Net Dönem Karı veya Zararı-11.589.406 -10.447.614TOPLAM ÖZKAYNAKLAR21.768.242 33.484.738TOPLAM KAYNAKLAR220.682.451 239.724.977Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 135.215.026 164.176.371 47.568.773 89.516.999Satışların Maliyeti19 -116.431.566 -142.397.685 -40.739.788 -76.289.842TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)18.783.460 21.778.686 6.828.985 13.227.157BRÜT KAR (ZARAR)18.783.460 21.778.686 6.828.985 13.227.157Genel Yönetim Giderleri20 -7.940.507 -7.499.629 -3.743.894 -4.092.845Pazarlama Giderleri20 -10.469.425 -9.797.035 -4.620.737 -4.962.842Araştırma ve Geliştirme Giderleri20 -793.167 -1.373.363 -321.678 -701.810Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 12.295.020 11.071.212 5.553.653 4.584.109Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -12.867.089 -10.280.304 -6.283.093 -4.508.942ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-991.708 3.899.567 -2.586.764 3.544.827FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-991.708 3.899.567 -2.586.764 3.544.827Finansman Giderleri23 -11.095.257 -8.404.884 -5.524.699 -3.971.414SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-12.086.965 -4.505.317 -8.111.463 -426.587Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri497.559 320.081 152.237 -558.580Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 497.559 320.081 152.237 -558.580SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-11.589.406 -4.185.236 -7.959.226 -985.167DÖNEM KARI (ZARARI)-11.589.406 -4.185.236 -7.959.226 -985.167Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-11.589.406 -4.185.236 -7.959.226 -985.167Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,70000000 -0,25000000 -0,48000000 -0,06000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-127.090 -16.415 -61.217 -7.034Yabancı Para Çevrim Farkları-127.090 -16.415 -61.217 -7.034DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-127.090 -16.415 -61.217 -7.034TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-11.716.496 -4.201.651 -8.020.443 -992.201Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-11.716.496 -4.201.651 -8.020.443 -992.201http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868211BIST