***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Kar Payı Dağıtımına İlişkin Olağan Genel Kurul SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 21.02.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 25.03.2020Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)CELHA, TRACELHA91G1 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)CELHA, TRACELHA91G1 0 0Ek AçıklamalarTürk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz "Kâr Dağıtım Politikası" dikkate alınarak- SPK'nın Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1 sayılı Tebliğ) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait Şirketimiz'in Konsolide Finansal Tabloları'na göre "Ertelenmiş Vergi Geliri" ile birlikte dikkate alındığında 10.447.614,-Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" oluştuğu söz konusu tutara3.000,-Türk Lirası tutarındaki bağışlar eklendikten sonra da 10.444.614,-Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" hesaplandığı,- Vergi Mevzuatı'na ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı ("Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği")'na göre tutulan 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait yasal muhasebe kayıtlarımızda ("Yasal Muhasebe Kayıtları") ise 01.01.2019-31.12.2019 hesap döneminde 16.147.716,23-Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" oluştuğu,görülerek,- SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,- SPK ve KGK düzenlemeleri çerçevesinde, TMS ve TFRS'ye uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarına göre oluşan 10.447.614,-Türk Lirası tutarındaki "Net Dönem Zararı"nın "Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları" hesabına alınması,- Şirketimiz'in Yasal Muhasebe Kayıtları'na göre oluşan 16.147.716,23-Türk Lirası tutarındaki "Net Dönem Zararı"nın "Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları" hesabına alınması ve takiben "Olağanüstü Yedekler" hesabındaki 14.541.592,- Türk Lirası'nın "Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları" hesabına mahsup edilmesi,25 Mart 2020 tarihli olağan Genel Kurul toplantısında, pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve oy çokluğu ile onaylanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 2019_ kar dağıtım tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. 01.12.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 16.500.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 3.906.089,55* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı -14.362.032 -16.147.716,234. Vergiler ( - ) 3.914.4185. Net Dönem Kârı -10.447.614 -16.147.716,236. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı -10.447.614 -16.147.716,23Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 3.00010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı -10.444.61411. Ortaklara Birinci Kâr Payı* Nakit* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe17. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek20. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 0 0 0 0 0TOPLAM 0 0 0 0 0Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıEktedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832155BIST