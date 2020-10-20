***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
20.10.2020 19:16
***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Süre Uzatımı ile İlgili SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.10.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 25.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 4,6,11,14,18,24
SPK Başvuru Tarihi 13.10.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 16.10.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimiz'in 25.000.000,-Türk Lirası olan Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 100.000.000,-Türk Lirası'na çıkarılmasına ve süresinin 2024 yılı dahil olmak üzere 5 (beş) yıl daha uzatılmasına, bu kapsamda Esas Sözleşme'nin 6'ncı maddesinin ve ayrıca 4, 11, 14, 18 ve 24'üncü maddelerinin tadil edilmesine ilişkin talebimiz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 16.10.2020 tarihinde onaylanmış olup SPK onaylı tadil metni ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882665
BIST
18:051.210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 5,04
|Açılış
|: 1.208
|
|Önceki Kapanış
|: 1.205
|
1.214
En Düşük
1.202
18:057,8697
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0090
|Açılış
|: 7,8880
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9090
|
7,9086
En Düşük
7,8635
18:059,3193
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0438
|Açılış
|: 9,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3428
En Düşük
9,2625
18:05483,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,89
|Açılış
|: 483,20
|
|Önceki Kapanış
|: 482,31
|
484,62
En Düşük
480,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKSGY
|4,18
|78.409.527
|% 10,00
|
|USAK
|2,53
|377.494.253
|% 10,00
|
|GEDIK
|10,01
|48.777.480
|% 10,00
|
|KRSTL
|2,64
|49.915.120
|% 10,00
|
|IHLAS
|1,32
|351.183.255
|% 10,00
|
|MERKO
|19,44
|7.775.942
|% -10,00
|
|MERIT
|87,30
|1.438.516
|% -10,00
|
|BMELK
|11,70
|726.174
|% -10,00
|
|TKURU
|349,70
|24.754.122
|% -9,99
|
|EMNIS
|30,46
|103.381
|% -9,99
|
|GARAN
|7,47
|2.018.867.777
|% -0,40
|
|SISE
|6,98
|2.002.869.206
|% 1,75
|
|SKBNK
|2,04
|945.802.768
|% 2,00
|
|ASELS
|18,18
|899.423.728
|% 0,44
|
|PETKM
|4,49
|770.631.493
|% 0,22
|
|SKBNK
|2,04
|945.802.768
|% 2,00
|
|ALBRK
|1,75
|580.830.827
|% 1,16
|
|YKBNK
|2,38
|681.029.528
|% 3,03
|
|SISE
|6,98
|2.002.869.206
|% 1,75
|
|IHLAS
|1,32
|351.183.255
|% 10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8658
|7,8697
|% -0,11
|
|Euro
|9,3090
|9,3193
|% 0,47
|
|Sterlin
|10,1471
|10,1980
|% -0,21
|
|Frank
|8,6366
|8,6887
|% 0,21
|
|Riyal
|2,0911
|2,1016
|% -0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.912
|7,75
|
|Altın Gr.
|483
|483
|1,16
|
|Cumhuriyet
|3.191
|3.240
|-17,00
|
|Tam
|3.175
|3.254
|-21,56
|
|Yarım
|1.535
|1.574
|-10,42
|
|Çeyrek
|770
|787
|-5,22
|
|Gümüş.Ons
|24,79
|24,82
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|0,09
|
|B. Petrol
|42,85
|42,85
|0,23
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KLNMA
Yüzde 8.92 oranında artışla 81.85 lira fiyatla işlem gören hissede 586, 249 adet işlem
-
17:58BRKSN
Yüzde 7.94 oranında artışla 6.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 782, 948 adet işlem
-
17:56PEGYO
Yüzde 9.86 oranında artışla 3.12 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 365, 454 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 212 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 59 üstünde . İşlem hacmi 21, 038.00 milyon TL de
-
17:54TIRE
Yüzde 4.06 oranında artışla 7.43 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 969, 711 adet işlem