***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Süre Uzatımı ile İlgili SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 13.10.2020İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 25.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 4,6,11,14,18,24SPK Başvuru Tarihi 13.10.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 16.10.2020Ek AçıklamalarŞirketimiz'in 25.000.000,-Türk Lirası olan Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 100.000.000,-Türk Lirası'na çıkarılmasına ve süresinin 2024 yılı dahil olmak üzere 5 (beş) yıl daha uzatılmasına, bu kapsamda Esas Sözleşme'nin 6'ncı maddesinin ve ayrıca 4, 11, 14, 18 ve 24'üncü maddelerinin tadil edilmesine ilişkin talebimiz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 16.10.2020 tarihinde onaylanmış olup SPK onaylı tadil metni ekte yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882665BIST