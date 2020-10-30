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***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

30.10.2020 19:18
GÜNCEL HABERLER



***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Süre Uzatımı ile İlgili T.C. Ticaret Bakanlığı Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.10.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 25.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 4,6,11,14,18,24
SPK Başvuru Tarihi 13.10.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 16.10.2020

Ek Açıklamalar
Şirketimiz'in 25.000.000,-Türk Lirası olan Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 100.000.000,-Türk Lirası'na çıkarılmasına ve süresinin 2024 yılı dahil olmak üzere 5 (beş) yıl daha uzatılmasına, bu kapsamda Esas Sözleşme'nin 6'ncı maddesinin ve ayrıca 4, 11, 14, 18 ve 24'üncü maddelerinin tadil edilmesine ilişkin talebimiz T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından 27.10.2020 tarihinde onaylanmış olup T.C. Ticaret Bakanlığı izni ekte yer almaktadır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Bakanlık İzni (Çelik Halat ve Tel Sanayii AŞ. ).pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885199


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Tam 3.340 3.424 52,48  
Yarım 1.614 1.656 25,38  
Çeyrek 810 828 12,70  
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