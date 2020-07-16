***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
16.07.2020 17:28
***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformu vasıtasıyla yapmış olduğumuz Özel Durum Açıklamaları haricinde, mevcut durum itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 "Özel Durumlar Tebliği" gereğince kamuya açıklanmamış yeni bir özel durum bulunmamaktadır.
Bu açıklama Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Tebliği'nin 8'inci maddesi ve Borsa İstanbul A.Ş. Başkanlığı'nın 16.07.2020 tarih ve BİAŞ-2-3059 sayılı yazısına istinaden yapılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860115
BIST
17:46118.898
En Yüksek
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|: 0,98%
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|Açılış
|: 118.735
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17:466,8575
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En Düşük
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|Önceki Kapanış
|: 399,01
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400,05
En Düşük
397,61
BIST En Aktif Hisseler
|ASUZU
|17,82
|125.861.387
|% 10,00
|
|BURVA
|33,22
|13.897.960
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,06
|9.782.418
|% 10,00
|
|YESIL
|17,84
|16.491.630
|% 9,99
|
|KENT
|1.248,30
|20.495.578
|% 9,99
|
|RTALB
|34,18
|71.550.754
|% -8,41
|
|GLRYH
|12,72
|18.025.337
|% -7,42
|
|TSPOR
|4,75
|1.014.230.759
|% -6,13
|
|AYEN
|6,37
|14.724.319
|% -4,35
|
|ALYAG
|1,27
|1.113.938
|% -3,79
|
|ASELS
|33,04
|1.063.312.176
|% 2,99
|
|TSPOR
|4,75
|1.014.230.759
|% -6,13
|
|EKGYO
|2,29
|980.269.839
|% -2,14
|
|SASA
|13,10
|949.661.563
|% 9,81
|
|THYAO
|11,94
|945.315.902
|% 1,19
|
|EKGYO
|2,29
|980.269.839
|% -2,14
|
|ODAS
|2,88
|928.941.735
|% 1,05
|
|IHLGM
|1,83
|450.327.575
|% 1,67
|
|TSPOR
|4,75
|1.014.230.759
|% -6,13
|
|TRKCM
|4,56
|847.905.269
|% -1,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6105
|8,6537
|% 0,07
|
|Frank
|7,2366
|7,2801
|% 0,10
|
|Riyal
|1,8226
|1,8317
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|-3,10
|
|Altın Gr.
|399
|399
|-0,26
|
|Cumhuriyet
|2.590
|2.613
|-4,20
|
|Tam
|2.668
|2.681
|-4,40
|
|Yarım
|1.295
|1.312
|-2,10
|
|Çeyrek
|649
|657
|-1,10
|
|Gümüş.Ons
|19,34
|19,37
|-0,06
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|Gümüş Gr.
|4,26
|4,27
|-0,02
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|B. Petrol
|43,57
|43,57
|-0,22
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