***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarABD Ticaret Bakanlığı, Uluslararası Ticaret İdaresi tarafından, Ülkemiz'in de içinde bulunduğu 15 ülkeye açılmış olan, "Öngermeli Beton Demeti" ithalatına yönelik "Anti Damping ve Sübvansiyon" incelemesinde, Türkiye'den ABD'ye en fazla "Öngermeli Beton Demeti" ihracatı yapan ilk iki şirket arasında olmamız sebebiyle, mezkur incelemede muhatap şirketlerden bir tanesi olarak seçildiğimiz öğrenilmiştir. İnceleme kapsamında gerekli çalışmalara başlanılmış olup, gelişmeler oldukça kamuya açıklama yapılacaktır. Kamuya açıklanan en son 31.03.2020 tarihli finansal tablolarımıza göre ABD'ye yapılan "Öngermeli Beton Demeti" ihracatının satış gelirlerimiz ve brüt karımız içerisindeki payı sırasıyla %9,47 ve %5,18 olarak gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853209BIST