***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.06.2020 14:02
***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ABD Ticaret Bakanlığı, Uluslararası Ticaret İdaresi tarafından, Ülkemiz'in de içinde bulunduğu 15 ülkeye açılmış olan, "Öngermeli Beton Demeti" ithalatına yönelik "Anti Damping ve Sübvansiyon" incelemesinde, Türkiye'den ABD'ye en fazla "Öngermeli Beton Demeti" ihracatı yapan ilk iki şirket arasında olmamız sebebiyle, mezkur incelemede muhatap şirketlerden bir tanesi olarak seçildiğimiz öğrenilmiştir. İnceleme kapsamında gerekli çalışmalara başlanılmış olup, gelişmeler oldukça kamuya açıklama yapılacaktır. Kamuya açıklanan en son 31.03.2020 tarihli finansal tablolarımıza göre ABD'ye yapılan "Öngermeli Beton Demeti" ihracatının satış gelirlerimiz ve brüt karımız içerisindeki payı sırasıyla %9,47 ve %5,18 olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853209
BIST
18:05114.668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 529,46
|Açılış
|: 115.117
|
|Önceki Kapanış
|: 114.139
|
115.355
En Düşük
114.389
18:056,8562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 6,8690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,8590
En Düşük
6,8444
18:057,7032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0102
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,7136
En Düşük
7,6758
18:05390,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,42
|Açılış
|: 390,19
|
|Önceki Kapanış
|: 388,79
|
390,59
En Düşük
385,26
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|33,52
|104.034.865
|% 9,97
|
|GLRYH
|13,59
|36.965.889
|% 9,95
|
|ORGE
|6,97
|80.773.709
|% 9,94
|
|DAGHL
|7,97
|8.717.861
|% 9,93
|
|EKIZ
|10,42
|2.568.140
|% 9,92
|
|YKGYO
|3,90
|81.626.513
|% -7,58
|
|HALKS
|3,88
|1.980.111
|% -6,73
|
|IHGZT
|4,44
|38.818.836
|% -6,33
|
|GUBRF
|26,30
|283.537.354
|% -5,40
|
|KERVN
|0,44
|638.929
|% -4,35
|
|ISFIN
|4,17
|1.206.239.630
|% 3,22
|
|ODAS
|2,50
|1.094.098.306
|% 9,65
|
|KRDMD
|3,04
|749.206.154
|% 1,00
|
|KARSN
|2,75
|648.630.116
|% 0,73
|
|GARAN
|8,22
|640.356.267
|% 0,00
|
|ODAS
|2,50
|1.094.098.306
|% 9,65
|
|IHLGM
|1,60
|586.794.383
|% -0,62
|
|ISFIN
|4,17
|1.206.239.630
|% 3,22
|
|KRDMD
|3,04
|749.206.154
|% 1,00
|
|KARSN
|2,75
|648.630.116
|% 0,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4294
|8,4716
|% -0,68
|
|Frank
|7,2014
|7,2448
|% 0,04
|
|Riyal
|1,8219
|1,8311
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|7,42
|
|Altın Gr.
|390
|390
|1,40
|
|Cumhuriyet
|2.529
|2.548
|7,60
|
|Tam
|2.603
|2.614
|7,80
|
|Yarım
|1.264
|1.279
|3,80
|
|Çeyrek
|632
|640
|1,90
|
|Gümüş.Ons
|17,76
|17,80
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,92
|3,93
|-0,00
|
|B. Petrol
|40,72
|40,72
|-0,33
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 355, 41 artarak (% 0.27 ) 132, 616
-
17:59XU100
Endeks 114, 593 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 4 üstünde . İşlem hacmi 13, 428.00 milyon TL de
-
17:57MSGYO
Yüzde 5.26 oranında artışla 2.60 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 109, 759 adet işlem
-
17:55ODAS
Yüzde 9.21 oranında artışla 2.49 lira fiyatla işlem gören hissede 432, 245, 554 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 114, 425 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 25 üstünde . İşlem hacmi 13, 162.00 milyon TL de