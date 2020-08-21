***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz'de Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi sıfatlarıyla görev yapmakta olan Sait Özkan Gökdemir, Şirketimiz'deki tüm görevlerinden 21 Ağustos 2020 tarihi (bugün) itibari ile ayrılmıştır.Sait Özkan Gökdemir'den boşalan Mali İşler Genel müdür Yardımcılığı ve İcra Kurulu Üyeliğine henüz bir atama yapılmamış olup, atama yapıldığında ayrıca kamuya açıklama yapılacaktır.Sait Özkan Gökdemir'e Şirketimiz'e yapmış olduğu değerli hizmet ve katkılardan dolayı teşekkür ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870720BIST