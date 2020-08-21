***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.08.2020 18:31
***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz'de Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi sıfatlarıyla görev yapmakta olan Sait Özkan Gökdemir, Şirketimiz'deki tüm görevlerinden 21 Ağustos 2020 tarihi (bugün) itibari ile ayrılmıştır.
Sait Özkan Gökdemir'den boşalan Mali İşler Genel müdür Yardımcılığı ve İcra Kurulu Üyeliğine henüz bir atama yapılmamış olup, atama yapıldığında ayrıca kamuya açıklama yapılacaktır.
Sait Özkan Gökdemir'e Şirketimiz'e yapmış olduğu değerli hizmet ve katkılardan dolayı teşekkür ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870720
BIST
18:051.110
En Yüksek
|Değişim
|: -1,50%
|| -16,92
|Açılış
|: 1.133
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.141
En Düşük
1.107
18:057,3136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0161
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3530
|
7,3533
En Düşük
7,1952
18:058,6150
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0436
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7168
En Düşük
8,4895
18:05455,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -1,05
|Açılış
|: 455,90
|
|Önceki Kapanış
|: 456,95
|
460,26
En Düşük
443,97
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GARFA
|12,32
|19.035.879
|% 10,00
|
|TKURU
|88,10
|3.894.733
|% 9,99
|
|DERAS
|9,04
|15.824.169
|% 9,98
|
|DGGYO
|11,73
|52.232.170
|% 9,93
|
|ALKA
|14,72
|57.087.678
|% 9,93
|
|TLMAN
|15,68
|70.135.075
|% -9,99
|
|TGSAS
|7,84
|5.173.467
|% -9,99
|
|MZHLD
|15,61
|355.234
|% -9,98
|
|ZOREN
|2,62
|950.053.331
|% -9,97
|
|TRCAS
|3,34
|190.461.901
|% -9,97
|
|PETKM
|4,19
|6.772.597.137
|% -9,89
|
|TUPRS
|82,90
|4.918.704.209
|% -9,89
|
|GARAN
|7,08
|1.818.139.737
|% -0,84
|
|RTALB
|57,30
|1.291.379.004
|% 9,35
|
|AKBNK
|5,07
|1.086.201.397
|% -0,20
|
|PETKM
|4,19
|6.772.597.137
|% -9,89
|
|EKGYO
|1,95
|829.956.194
|% -3,94
|
|YKBNK
|2,15
|714.737.700
|% -0,46
|
|ZOREN
|2,62
|950.053.331
|% -9,97
|
|GARAN
|7,08
|1.818.139.737
|% -0,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3017
|7,3155
|% 0,25
|
|Euro
|8,5882
|8,6203
|% -0,44
|
|Sterlin
|9,5282
|9,5759
|% -0,91
|
|Frank
|7,9649
|8,0129
|% -0,54
|
|Riyal
|1,9427
|1,9524
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.933
|-14,39
|
|Altın Gr.
|455
|455
|-1,46
|
|Cumhuriyet
|3.045
|3.091
|12,00
|
|Tam
|3.030
|3.108
|13,47
|
|Yarım
|1.465
|1.504
|6,52
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,26
|
|Gümüş.Ons
|26,47
|26,50
|-0,75
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,14
|
|B. Petrol
|43,67
|43,67
|-1,21
|