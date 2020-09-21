***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz'un 21.09.2020 tarihli (bugün) toplantısında Atilla ŞİMŞEK'in Şirketimiz'de Mali İşler Direktörü olarak görevlendirilmesine ve İcra Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876074BIST