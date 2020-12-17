***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
17.12.2020 21:44
***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz'un 01.12.2020 tarih ve 2020/22 sayılı kararıyla onaylanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği (VII-128.1)' nin 33' üncü maddesi gereğince hazırlanmış sermaye artırımından elde edilecek fonların kullanımına ilişkin rapor ekte yer almakta ve raporun aslında imza bulunmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893752
BIST
18:051.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 6,91
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.406
En Düşük
1.392
18:057,7075
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0048
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8200
|
7,7082
En Düşük
7,7019
18:059,4680
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0102
|Açılış
|: 9,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,4680
En Düşük
9,4542
18:05466,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,97
|Açılış
|: 466,96
|
|Önceki Kapanış
|: 467,84
|
471,60
En Düşük
465,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTHOL
|3,63
|265.763.808
|% 10,00
|
|SNPAM
|23,10
|4.033.850
|% 10,00
|
|YAPRK
|49,10
|1.959.244
|% 9,99
|
|TDGYO
|13,89
|8.308.935
|% 9,98
|
|ALCAR
|255,60
|35.547.264
|% 9,98
|
|NIBAS
|75,65
|15.188.880
|% -9,99
|
|UZERB
|48,02
|721.212
|% -9,99
|
|RAYSG
|22,24
|9.197.987
|% -9,96
|
|INTEM
|21,22
|2.596.515
|% -7,74
|
|SEYKM
|27,90
|6.213.385
|% -6,75
|
|THYAO
|13,01
|3.183.033.018
|% 2,52
|
|PGSUS
|74,20
|2.079.203.027
|% 9,12
|
|GARAN
|9,77
|1.766.530.124
|% 0,51
|
|ODAS
|3,93
|1.288.079.646
|% -3,20
|
|SISE
|7,17
|837.090.504
|% 0,56
|
|EKGYO
|2,14
|819.581.405
|% 3,88
|
|ISGYO
|2,29
|828.076.235
|% -3,78
|
|ODAS
|3,93
|1.288.079.646
|% -3,20
|
|TSKB
|1,68
|472.298.372
|% -3,45
|
|ALBRK
|2,03
|502.902.873
|% 4,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7022
|7,7075
|% 0,06
|
|Euro
|9,4541
|9,4680
|% 0,11
|
|Sterlin
|10,4212
|10,4735
|% -0,74
|
|Frank
|8,6696
|8,7219
|% -1,22
|
|Riyal
|2,0470
|2,0573
|% -1,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|19,49
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-0,88
|
|Cumhuriyet
|3.115
|3.162
|30,00
|
|Tam
|3.098
|3.178
|23,30
|
|Yarım
|1.497
|1.537
|11,27
|
|Çeyrek
|751
|769
|5,64
|
|Gümüş.Ons
|25,94
|25,97
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,06
|
|B. Petrol
|51,50
|51,50
|0,43
|