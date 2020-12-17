***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz'un 01.12.2020 tarih ve 2020/22 sayılı kararıyla onaylanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği (VII-128.1)' nin 33' üncü maddesi gereğince hazırlanmış sermaye artırımından elde edilecek fonların kullanımına ilişkin rapor ekte yer almakta ve raporun aslında imza bulunmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893752BIST