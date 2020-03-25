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***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

25.03.2020 17:16
GÜNCEL HABERLER



***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
BORA YALINAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 25.03.2020 İcrada Görevli Değil Bulunmamaktadır Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. CFOsu, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye Değil
VEDAT MUNGAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 25.03.2020 İcrada Görevli Değil Bulunmamaktadır. Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Stratejik Planlama ve İş Yönetiminden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye Değil
TOLGA BABALI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 27.03.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Mali ve Operasyonel Yönetimden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Başkanlıkları, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılıkları, Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet - Bağımsız Üye Değil -
ABDURRAHMAN SERDAR SEYLAM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 16.10.2019 İcrada Görevli Ticaretten sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı, İcra Kurulu Üyeliği, Genel Müdürlük, İcra Kurulu Başkanlığı Bulunmamaktadır. Evet - Bağımsız Üye Değil Yürütme Komitesi(İcra Kurulu Başkanı)
OSMAN ZEKİ SEVER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 25.03.2020 İcrada Görevli Değil Bulunmamaktadır. Grup Şirketinde Yönetim Kurulu Üyeliği, İcra Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük Evet Bağımsız Üye Değil
UĞUR TEVFİK DOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 27.03.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği ,Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı. Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı ve Riskin Erken Saptanması Komite Başkanlığı Evet - Bağımsız Üye Şirletin kurumsal web sitesi http://www.celikhalat.com.tr / Kurumsal Yönetim / Yönetim kurulu bölümünde yeralmaktadır. Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı,Denetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi.
SALİH ERTÖR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 28.03.2017 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği , Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği, Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği MESS Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Evet - Bağımsız Üye Şirletin kurumsal web sitesi http://www.celikhalat.com.tr / Kurumsal Yönetim / Yönetim kurulu bölümünde yeralmaktadır. Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği, Denetim Komitesi Üyeliği.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832156


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