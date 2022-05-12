***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.05.2022 16:18
***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Burça CANBAZ Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi 27.02.2019 0 262 371 12 80 bcanbaz@celikhalat.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 - Kurumsal Yönetim Derecelendirme 206219-701279
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029801
BIST
16:422.367
En Yüksek
|Değişim
|: -3,53%
|| -86,52
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.365
16:4215,4036
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1017
|Açılış
|: 15,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,4157
En Düşük
15,2578
16:4216,0997
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0343
|Açılış
|: 16,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,2522
En Düşük
16,0171
16:42913,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,10
|Açılış
|: 913,74
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
916,79
En Düşük
909,15
BIST En Aktif Hisseler16:40
|IHAAS
|23,98
|6.094.670
|% 10,00
|
|GLBMD
|7,15
|18.911.618
|% 10,00
|
|UZERB
|39,44
|1.126.624
|% 9,98
|
|IMASM
|29,16
|9.261.129
|% 9,95
|
|ULUUN
|11,41
|334.714.435
|% 9,92
|
|LIDFA
|6,21
|813.622
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|63.910.195
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|1.213.221
|% -9,97
|
|UFUK
|45,42
|1.529.791
|% -9,97
|
|EMNIS
|22,06
|839.576
|% -9,96
|
|THYAO
|41,26
|3.998.335.118
|% -2,23
|
|SISE
|19,42
|2.970.689.401
|% -2,71
|
|KRDMD
|15,61
|2.256.293.024
|% -6,36
|
|SAHOL
|18,97
|1.937.559.918
|% -5,90
|
|EREGL
|32,20
|1.736.403.104
|% -5,68
|
|EKGYO
|2,64
|1.000.741.784
|% -4,00
|
|YKBNK
|4,56
|1.159.771.666
|% -2,98
|
|DOHOL
|3,58
|642.853.198
|% -1,92
|
|SISE
|19,42
|2.970.689.401
|% -2,71
|
|KRDMD
|15,61
|2.256.293.024
|% -6,36
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3966
|15,4036
|% 0,66
|
|Euro
|16,0684
|16,1123
|% -0,13
|
|Sterlin
|18,7334
|18,8273
|% 0,24
|
|Frank
|15,3408
|15,4332
|% 0,04
|
|Riyal
|4,0920
|4,1125
|% 0,60
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|-5,65
|
|Altın Gr.
|914
|914
|2,77
|
|Cumhuriyet
|6.127
|6.220
|-43,00
|
|Tam
|6.106
|6.264
|-28,52
|
|Yarım
|2.951
|3.030
|-13,80
|
|Çeyrek
|1.480
|1.515
|-6,90
|
|Gümüş.Ons
|21,09
|21,12
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|10,48
|10,50
|-0,13
|
|B. Petrol
|107
|107
|-0,43
|
Seans Raporu
16:40
daha fazla
-
16:53KLMSN
Yüzde -7.80 oranında düşüşle 10.29 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 356, 565 adet işlem
-
16:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -92, 39 kaybederek (% -3.38 ) 2, 643
-
16:52XU100
Endeks 2, 374 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 25 altında . İşlem hacmi 34, 463.00 milyon TL de
-
16:52KLMSN
Yüzde -7.97 oranında düşüşle 10.27 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 355, 496 adet işlem
-
16:51ESEN
Yüzde -6.63 oranında düşüşle 31.82 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 896, 132 adet işlem